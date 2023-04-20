Українців попередили про здорожчання газу: відома нова ціна

У травні в Україні можуть підвищити тарифи на газ. Як відомо, вартість газу, тепла та гарячої води під-час дії військового стану підвищувати не можна. Однак цю заборону можуть незабаром зняти. Наскільки ж потяжчають платіжки українців за газ?

Як зазначив експерт у сфері комунальних послуг Олег Попенко, Кабмін та «Нафтогаз» зараз саме обговорюють варіанти підвищення тарифів. Ціна за кубометр «блакитного палива» може збільшитися вже у травні.

За одним зі сценаріїв ціну на газ будуть підвищувати у два етапи. Спершу тариф зросте до 11-12 грн, а згодом до 16 грн за куб. Такий ріст цін стане наслідком перегляду тарифів на інші комунальні послуги. Наприклад у квітні здорожчало водопостачання та водовідведення. А на травень прогнозують зростання вартості електропостачання.

Зараз найбільший постачальник країни компанія «Нафтогаз» продає свій ресурс за ціною 7,96 грн за куб. Якщо ж тариф зросте, то й ціна теплопостачання також суттєво підвищиться. Наступного опалювального сезону за тепло у своїх оселях українці заплатять принаймні на 30% більше.

Варто зазначити, що у деяких регіональних постачальників ціни на газ вже зараз значно вищі, ніж у «Нафтогазу». Найвищий тариф у компанії «Рітейл Сервіс», що постачає «блакитне паливо» частині киян – 9,9 грн за куб. м. Також чимало постачальників пропонують свій ресурс за ціною від 8 до 9 грн за кубометр.

Різні тарифи на газ – це наслідок впровадження в Україні відкритого ринку газу, жде кожен споживач може сам обрати собі постачальника. Зараз у «Нафтогазу», що обслуговує понад 90% побутових споживачів, тарифи найвигідніші – лише 7,96 грн за кубічний метр. Та якщо постачальник підвищить ціни, українці можуть розірвати з ним договір та отримувати газ у будь якої іншої компанії за нижчим тарифом.