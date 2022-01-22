BankID і «Дія»: в питанні платного входу в застосунок поставлено крапку

Вхід у «Дія» все ж таки залишиться безкоштовним. Не зважаючи на впровадження з 1 лютого обов’язкової оплати за сервіс BankID, користування державним застосунком не коштуватиме українцям ні копійки.





Таку новину повідомили днями у прес-службі Нацбанку. «Якщо вам трапиться інформація, що за додаток «Дія» потрібно платити, – це абсолютно точно фейк», – попередили в НБУ.

У регуляторі наголосили, що оплата за використання BankID вводиться виключно для фінансових установ та комерційних компаній. На відміну від них, «Дія» є надавачем некомерційних послуг. Тобто ніхто не збирається брати з громадян гроші за вхід у додаток.

Які послуги BankID будуть платними?

Нещодавно у Національному банку оголосили, що підключення системи BankID з наступного місяця стане платним. Регулятор оприлюднив наступні тарифи за послуги у системі:

підключення абонента – 2 500 гривень;

підключення вузла для додаткового абонента – 2 000 гривень;

обслуговування підключеного абонента протягом 1 місяця – 600 гривень;

обробка запиту на підтвердження електронної ідентифікації між користувачем та компанією-надавачем послуги (платить постачальник послуги) – 0,1 гривні.

BankID – що це?

BankID – це система Національного банку, що дозволяє дистанційно здійснювати ідентифікацію громадян, використовуючи їхні банківські дані. Цим сервісом українці користуються для отримання доступу до послуг, які надаються онлайн. Надавачами таких послуг виступають:

державні та громадські установи й організації;

установи, що надають фінансові послуги (банківські та небанківські);

комерційні організації та установи.

Станом на сьогодні державним сервісом користується 134 клієнти. Серед них 95 компаній-надавачів послуг, а також 39 банківських установ-ідентифікаторів. Та не зважаючи на введення оплати за послуги BankID, кількість користувачів все одно прогнозовано зростатиме. Адже система значно полегшує роботу компаній із клієнтами та пришвидшує процедуру обміну даними між ними. У цьому випадку вигода від використання сповна компенсує витрати.

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