Липень буде цікавим: в Україні перерахують пенсії та зарплати
Найжаркіший місяць літа внесе чимало коректив в життя українців.
Липень в Україні пройде гаряче. По-перше, відбудеться планове підвищення цін на газ. Причому нова ціна буде щонайменше на 1 гривню вищою за попередню. По-друге, не забариться й здорожчання електроенергії. Що вже й казати про обіцяний парламентарями запуск земельного ринку.
Перерахунок пенсій
Вже 1 липня, у зв’язку із перерахунком мінімалки для недієздатних громадян, відбудеться й перерахунок мінімальної та максимальної пенсійних ставок.
Мінімальна пенсія зросте на 85 грн, і тепер становитиме 1854 грн. Максимальна пенсійна ставка, в свою чергу, зросте на 850 грн, тобто становитиме 18 540 грн.
Зміниться й сума надбавки за понаднормовий стаж. Відтепер вона становитиме по 18,54 грн за кожен «зайвий» відпрацьований рік, тобто зросте на 8,5 грн.
Пік сезону для заробітчан
У Польщі тим часом кількість вакансій для українців неухильно зростає. У середині літа найбільш затребувані такі види робіт, як будівництво та збирання врожаю ягід. Фактично із травня потреба в робочих руках наших заробітчан зросла майже на третину.
Поляки звісно допомагають нашим громадянам із перетином кордону та житлом. Проте умови роботи у сусідів вкрай важкі: щонайменше по 12 годин щодня, без вихідних. Зарплата ж становить від 24 тис. грн і більше. Саме тому наші заробітчани й погоджуються на таку складну роботу.
Та варто зазначити, що більш як половина українських працівників знаходяться у Польщі нелегально.
Стабілізується курс долара
Еталонна іноземна валюта врешті зупиниться на позначці близько 27 грн, та не перевищуватиме вартості у 27,4 грн. А все через низький попит на іноземний грошовий знак в Україні. Ну і звісно ж впливає на курс долара зростання вартості сировини.
Здорожчання електрики
Зміни в даному випадку не торкнуться споживачів, яким вистачає 100 кіловатів електроенергії на місяць. Усі ж інші будуть змушені платити щонайменше по 2,5 грн за кіловат.
Запуск ринку землі
З 1 липня придбати гектар землі можна буде орієнтовно за 50 тис. грн. Та покупцями зможуть бути далеко не усі.
Придбати ділянку зможуть:
- особи із сільгосп-освітою, чи досвідом роботи у цій галузі;
- юридичні особи, що вже ведуть діяльність, пов’язану із сільським господарством.
Але й тут є обмеження. Одна фізична особа не зможе придбати більше 100 гектарів землі.
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