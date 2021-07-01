Липень буде цікавим: в Україні перерахують пенсії та зарплати

Липень в Україні пройде гаряче. По-перше, відбудеться планове підвищення цін на газ. Причому нова ціна буде щонайменше на 1 гривню вищою за попередню. По-друге, не забариться й здорожчання електроенергії. Що вже й казати про обіцяний парламентарями запуск земельного ринку.





Перерахунок пенсій

Вже 1 липня, у зв’язку із перерахунком мінімалки для недієздатних громадян, відбудеться й перерахунок мінімальної та максимальної пенсійних ставок.

Мінімальна пенсія зросте на 85 грн, і тепер становитиме 1854 грн. Максимальна пенсійна ставка, в свою чергу, зросте на 850 грн, тобто становитиме 18 540 грн.

Зміниться й сума надбавки за понаднормовий стаж. Відтепер вона становитиме по 18,54 грн за кожен «зайвий» відпрацьований рік, тобто зросте на 8,5 грн.

Пік сезону для заробітчан

У Польщі тим часом кількість вакансій для українців неухильно зростає. У середині літа найбільш затребувані такі види робіт, як будівництво та збирання врожаю ягід. Фактично із травня потреба в робочих руках наших заробітчан зросла майже на третину.

Поляки звісно допомагають нашим громадянам із перетином кордону та житлом. Проте умови роботи у сусідів вкрай важкі: щонайменше по 12 годин щодня, без вихідних. Зарплата ж становить від 24 тис. грн і більше. Саме тому наші заробітчани й погоджуються на таку складну роботу.

Та варто зазначити, що більш як половина українських працівників знаходяться у Польщі нелегально.

Стабілізується курс долара

Еталонна іноземна валюта врешті зупиниться на позначці близько 27 грн, та не перевищуватиме вартості у 27,4 грн. А все через низький попит на іноземний грошовий знак в Україні. Ну і звісно ж впливає на курс долара зростання вартості сировини.

Здорожчання електрики

Зміни в даному випадку не торкнуться споживачів, яким вистачає 100 кіловатів електроенергії на місяць. Усі ж інші будуть змушені платити щонайменше по 2,5 грн за кіловат.

Запуск ринку землі

З 1 липня придбати гектар землі можна буде орієнтовно за 50 тис. грн. Та покупцями зможуть бути далеко не усі.

Придбати ділянку зможуть:

особи із сільгосп-освітою, чи досвідом роботи у цій галузі;

юридичні особи, що вже ведуть діяльність, пов’язану із сільським господарством.

Але й тут є обмеження. Одна фізична особа не зможе придбати більше 100 гектарів землі.