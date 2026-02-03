НБУ запустив трекінг платежів, а «Ощадбанк» оновив правила дії карток

Національний банк України запровадив нову послугу для клієнтів банків — трекінг платежів у системі електронних платежів (СЕП). Сервіс запрацював з 1 грудня 2025 року. Тепер українці можуть відстежувати статус своїх фінансових операцій у режимі 24/7, подібно до того, як відстежують посилки.

Як це працює: Сервіс дозволяє перевірити статус переказу (наприклад, чи він ще обробляється банком, чи вже зарахований отримувачу) та час проходження етапів. Це стосується переказів за IBAN та миттєвих платежів через СЕП. Щоб скористатися послугою, потрібно на спеціальній сторінці НБУ ввести:

UETR (унікальний ідентифікатор платіжної операції). Суму платежу.

Система покаже рух коштів без розкриття персональних даних.

Новини від «Ощадбанку»: Державний банк продовжив термін дії карток, який сплив після лютого 2022 року. Вони працюватимуть щонайменше до 30 червня 2026 року. Проте є винятки. Автоматичне продовження не торкнеться карток, термін яких закінчився у період лютий 2022 – жовтень 2025 року, якщо вони відповідають певним критеріям (наприклад, були активні у фізичних точках останнім часом або мають нульовий баланс без руху коштів). Власникам таких карток необхідно відвідати відділення для перевипуску пластику.