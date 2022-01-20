Презентовано мобільний процесор із функціями зв’язку: епоха SIM-карт відходить в минуле

Qualcomm створила технологію iSIM, що дозволяє вбудовувати SIM-картки прямо у процесор. Це зробить непотрібними і звичайні SIM, і чіп eSIM, а також дозволить вбудовувати підтримку мобільних мереж у широкий спектр пристроїв – ноутбуки, комп’ютери, автомобілі та ін. iSIM успішно пройшла випробування, але термін появи перших процесорів з її підтримкою Qualcomm не розкриває.





SIM-картки залишаться у минулому

Компанія Qualcomm, один з найбільших розробників процесорів для смартфонів, продемонструвала нову технологію на заміну звичайним SIM-карткам. Вона отримала назву iSIM або Integrated SIM (від англ. вбудована SIM).

Ідея технології повністю розкрита у її назві. Qualcomm вигадала, як вбудувати модуль SIM-карти безпосередньо в мобільний процесор.

Розробка iSIM знаходиться у дуже активній стадії. Qualcomm вже підготувала прототип процесора, який вмістив SIM-карту.

Для демонстрації Qualcomm задіяла процесор Snapdragon 888 5G, свій флагман 2021 року. Поки незрозуміло, чому вона не стала випробовувати новітню технологію на своєму найсучаснішому чіпі Snapdragon 8 Gen 1, що прийшов на зміну торішньому Snapdragon 88.

Нова технологія Qualcomm зробить SIM-карти пережитком минулого

У показі технології брав участь оператор зв’язку Vodafone. Також на заході були присутні представники компанії Thales – міжнародної промислової групи, яка займається виробництвом інформаційних систем для армії, а також для авіакосмічного та морського застосування.

В якості тестувальника Qualcomm задіяла Galaxy Z Flip3 5G. Це смартфон-розкладачка Samsung із гнучким дисплеєм, прем’єра якого відбулася влітку 2021 р. Сам захід пройшов у стінах європейського центру досліджень та розробок Samsung.

На момент публікації матеріалу не було відомо, коли саме Qualcomm анонсує нове сімейство процесорів із вбудованою iSIM, та якого класу пристрої отримають цю технологію. Терміни появи перших гаджетів у продажу також не встановлені. Не виключено, що нововведення стане частиною лише топових пристроїв, що відрізняються насамперед високою вартістю.

Переваги нової технології

Qualcomm виділяє три основні переваги своєї нової розробки. Насамперед iSIM дозволяє значно спростити внутрішню конструкцію телефону.

Застосування iSIM дозволить розробникам позбутися SIM-лотків, що займають чимало місця в корпусі мобільних пристроїв. Простір, що вивільнився, вони зможуть віддати під інші компоненти – наприклад, під більші матриці камер або акумулятор підвищеної ємності.

Qualcomm впевнена, що за її iSIM – майбутнє

З одного боку, звичайні SIM в даний час поступово витісняються технологією eSIM, з недавніх пір доступною і в Україні. Але правда в тому, що eSIM – це все ще окремий фізичний модуль, нехай і крихітний, що займає місце в корпусі та на платі.

Другою перевагою технології iSIM є її максимальна схожість із eSIM. Як пише профільний ресурс XDA Developers, це означає, що в роботі з нею операторам зв’язку можна буде використовувати ті самі процедури, що і за eSIM. Іншими словами, перехід на iSIM передбачається максимально безболісним для абонентів та безшовним для операторів зв’язку.

Найширший спектр використання

Третя перевага iSIM – це величезна сфера її застосування. Інтеграція в SIM в центральний процесор відкриває можливість підключатися до мобільних мереж і дзвонити або користуватися мобільним інтернетом з тих пристроїв, які спочатку не були на це заточені.

Наприклад, це можуть бути ноутбуки. Більшість мобільних ПК поставляється без підтримки SIM, і для виходу в інтернет через стільникові мережі користувачам доводиться купувати повільні і часто громіздкі USB-модеми.

Габарити звичайних SIM-карт у порівнянні з eSIM (праворуч)

Тут на допомогу прийшла корпорація Microsoft, яка в жовтні 2021 р. випустила OC Windows 11 з розширеною підтримкою ARM-процесорів Qualcomm. На початку грудня 2021 р. сама Qualcomm показала свій новий чіп для ноутбуків на Windows – Snapdragon 8cx Gen 3 з топологією 5 нм. У ньому iSIM немає, але Qualcomm може випустити відповідну його модифікацію в найближчому майбутньому.

Також iSIM може знайти своє застосування у планшетах, окулярах віртуальної та доповненої реальностей та інших пристроях з ARM-процесорами, включаючи пристрої інтернету речей (internet of things). Багато автомобільних медіасистем теж побудовані на них.

«Рішення iSIM відкривають великі можливості для операторів мобільного зв’язку, вивільняють цінний простір у пристроях для OEM-виробників та забезпечують гнучкість для користувачів пристроїв, щоб вони могли користуватися всім потенціалом мереж 5G», – сказав Енріко Сальваторі (Enrico Salvatori), старший віце-президент Qualcomm та президент європейського підрозділу компанії.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿