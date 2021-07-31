Ще 1000 гривень до платіжки: до яких тарифів на комуналку готуватись вже за декілька днів
Мешканцям столиці вже довелося відчути на собі «комунальний тягар».
Розмови у владних колах про підвищення тарифів на комуналку змушують українців із занепокоєнням очікувати кожного наступного місяця. Зокрема про здорожчання електроенергії для населення нас попереджали ще у червні. Та в результаті зміна тарифу відкладається урядом вже вдруге. То чого ж чекати громадянам серпневих платіжок?
На думку голови комітету з житлово-комунальних питань при КМДА Олега Попенко, особливих змін у платіжках за серпень нам чекати не варто. Експерт пояснює свою точку зору тим, що точних даних з приводу підвищення цін Кабмін поки що не оприлюднював. А про зміну комунальних тарифів громадян зазвичай попереджають заздалегідь.
«Серйозних підстав до здорожчання компослуг наразі немає. Хоча деякі теплокомуненерго повідомляли про підвищення цін. Та у цих заявах не було жодної конкретики. Тож навіть якщо вартість тепла та гарячої води зросте, чекати цього можна аж на початку опалювального сезону», – зазначив Олег Попенко.
Спеціаліст у галузі комунальних послуг також нагадав про ріст тарифів на світло, про які розмови в країні ведуться ледь не з перших днів літа. Однак дату зміни ПСО Міністерство енергетики та Кабмін відкладали вже двічі. Лише кілька днів тому подорожчання перенесли із 1 серпня на 1 вересня. Тобто у серпні ми все ще сплачуватимемо за електрику по ставці 1,68 грн за кіловат.
Наразі збільшилися суми у платіжках лише для мешканців столиці. Проте цей випадок скоріше можна назвати непорозумінням. У липні кияни отримали квитанції за опалення, до яких компанія-постачальник додала суму штрафу за невчасну оплату послуги. Громадянам нарахували інфляційні відсотки та 3% річної пені на суму боргу. Деякі домогосподарства таким чином були оштрафовані на понад 1000 грн.
Однак КП «Київтеплоенерго», розсилаючи такі платіжки своїм клієнтам, не врахував, що в Україні на період карантину діє заборона нарахування штрафів та пені за комунальні борги. Тож дану справу вже взяв під свій контроль Антимонопольний комітет України, пообіцявши киянам розібратися із неправомірними штрафами.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter