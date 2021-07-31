Ще 1000 гривень до платіжки: до яких тарифів на комуналку готуватись вже за декілька днів

Розмови у владних колах про підвищення тарифів на комуналку змушують українців із занепокоєнням очікувати кожного наступного місяця. Зокрема про здорожчання електроенергії для населення нас попереджали ще у червні. Та в результаті зміна тарифу відкладається урядом вже вдруге. То чого ж чекати громадянам серпневих платіжок?





На думку голови комітету з житлово-комунальних питань при КМДА Олега Попенко, особливих змін у платіжках за серпень нам чекати не варто. Експерт пояснює свою точку зору тим, що точних даних з приводу підвищення цін Кабмін поки що не оприлюднював. А про зміну комунальних тарифів громадян зазвичай попереджають заздалегідь.

«Серйозних підстав до здорожчання компослуг наразі немає. Хоча деякі теплокомуненерго повідомляли про підвищення цін. Та у цих заявах не було жодної конкретики. Тож навіть якщо вартість тепла та гарячої води зросте, чекати цього можна аж на початку опалювального сезону», – зазначив Олег Попенко.

Спеціаліст у галузі комунальних послуг також нагадав про ріст тарифів на світло, про які розмови в країні ведуться ледь не з перших днів літа. Однак дату зміни ПСО Міністерство енергетики та Кабмін відкладали вже двічі. Лише кілька днів тому подорожчання перенесли із 1 серпня на 1 вересня. Тобто у серпні ми все ще сплачуватимемо за електрику по ставці 1,68 грн за кіловат.

Наразі збільшилися суми у платіжках лише для мешканців столиці. Проте цей випадок скоріше можна назвати непорозумінням. У липні кияни отримали квитанції за опалення, до яких компанія-постачальник додала суму штрафу за невчасну оплату послуги. Громадянам нарахували інфляційні відсотки та 3% річної пені на суму боргу. Деякі домогосподарства таким чином були оштрафовані на понад 1000 грн.

Однак КП «Київтеплоенерго», розсилаючи такі платіжки своїм клієнтам, не врахував, що в Україні на період карантину діє заборона нарахування штрафів та пені за комунальні борги. Тож дану справу вже взяв під свій контроль Антимонопольний комітет України, пообіцявши киянам розібратися із неправомірними штрафами.