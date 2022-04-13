В Україні готують закон, який позбавлятиме волі чоловіків, що втекли за кордон

В Україні незабаром з’явиться закон, що передбачає кримінальне покарання для чоловіків за відмову повернутися в Україну на час війни. Відповідний законопроект за номером 7265 депутати вже зареєстрували у Верховній Раді. Кого ж торкнуться нововведення?





Повернутися з-за кордону згідно з документом будуть змушені всі чоловіки, що підлягають мобілізації до війська. Виняток становлять лише громадяни, у яких є поважна причина знаходитися в тій чи іншій країні. Такою причиною може бути лікування, відрядження, стихійне лихо, аварія чи інша нагальна причина, що не дозволяє українцю поїхати.

Також закон торкнеться міністрів, депутатів, міських та сільських голів, прокурорів, судів, представників правоохоронних органів та інших посадових осіб. Тобто у більшості своїй нові правила стосуватимуться саме чоловіків.

Усі зазначені особи матимуть 15 днів для повернення в Україну. Цей строк відраховуватимуть із моменту набрання новим законом чинності. Чоловіки, що не виконають свого обов’язку та залишаться за кордоном, понесуть кримінальну відповідальність.

Законопроект №7265 має життєво важливу для нашої батьківщини мету. Вона полягає у підвищенні обороноздатність країни, забезпеченні злагодженої роботи органів влади на місцях та інших державних структур у період військового стану.

Революційний проект було зареєстровано у Раді 8 квітня, вже 11 квітня він потрапив на розгляд до парламенту. Чинності ж закон набере після підтримки депутатами у двох читаннях та підпису президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що в другій половині березня в Україні офіційно розпочалася чергова хвиля мобілізації. Цього разу до списків воєнкомів потрапили всі українці призовного віку, що не входять до резерву першої черги. Зокрема це громадяни, які не служили в Збройних силах України та будуть проходити відповідну підготовку перед залученням до виконання військових завдань.

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