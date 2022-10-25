В Україні почалися тимчасові вимкнення світла: яких регіонів вони майже не торкнуться

Через атаки росіян на енергосистему України в містах із найбільшим споживанням електрики почали тимчасово вимикати світло. Зокрема таку практику зараз застосовують у Києві та Київській області, а також у частині західних областей. Адже добровільного зниження енергоспоживання місцевими жителями нажаль виявилося недостатньо.

При цьому у Хмельницькій, Чернівецькій, Сумській та Полтавській областях за останні кілька днів вдалося зекономити рекордну кількість електроенергії. Тож у цих регіонах зараз немає критичної потреби у відключенні світла.

Окрім міст-лідерів за споживанням, віялові відключення владі також доводиться вводити у регіонах, які найчастіше піддаються обстрілам ворога. Зокрема по кілька годин на день не буває світла на Харківщині. Про це в ефірі національного телемарафону розповів голова правління компанії «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Чиновник зауважив, що вдячний споживачам за намагання знизити обсяги використовуваної електрики. Та нажаль цих заходів наразі недостатньо, адже ворог завдав значних ушкоджень ключовим енергооб’єктам України. До того ж енергетикам потрібен час на проведення ремонту мереж та уражених електростанцій. Саме тому в «Укренерго» змушені обмежувати у використанні електрики великі підприємства та періодично вимикати світло в оселях українців.

В «Укренерго» також додали, що тотальна економія електрики призвела до зміщення пікових годин її споживання. Зокрема 20 жовтня найбільше навантаження на енергосистему було зафіксовано близько 10 години ранку. Хоча зазвичай воно припадає на вечірні години. Зокрема така ситуація спостерігалася у Києві та області, а також на Чернігівщині. Зранку місцеві споживачі використали відповідно на 17% та 9% більше електрики, ніж напередодні увечері. В той же день, 20 жовтня, в Україні зафіксували зниження споживання електрики на 5,4% у порівнянні із попереднім днем.

Попри все, Кудрицький закликав громадян не зупинятися на досягнутому та максимально обмежити використання електрики, особливо у вечірні години. Він наголосив, що зараз необхідно відмовитися від звичного комфорту, щоб разом впоратися з негараздами та не дозволити окупантам досягти своєї мети.