Никогда так не делайте: украинским хозяйкам указали на ошибку при варке картофеля

Простота варки картофеля может быть обманчивой. Действия кажутся простыми: очистите картофель, помойте его, погрузите в воду и терпеливо ждите, пока он сварится.

Тем не менее, даже при выполнении этой, казалось бы, несложной задачи, многие умудряются испортить вкус блюда. В частности, малоизвестный факт, что картофель никогда не следует окунать в кипящую воду.

Это действие приводит к ухудшению текстуры картофеля, делая его “пушистым”. Горячая вода ошпаривает поверхность картофеля, в результате чего внешняя сторона быстро готовится, а внутренняя остается непроваренной.

Что еще более важно, в процессе варки картофель быстро впитывает воду. В результате картофель становится не только внешне непривлекательным, но и значительно ухудшается его вкус.