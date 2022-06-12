Вам прийшла повістка: яке покарання загрожує українцям за неявку до військомату

Під час загальної мобілізації повістку українцям призовного віку можуть вручити де завгодно: вдома, на роботі, на блок-пості чи навіть на вулиці. Така повістка зобов’язує громадянина у зазначений строк з’явитися у військкомат за місцем приписки. Якщо ж він цього не зробить – покарання може бути дуже серйозним. Що ж загрожує призовникам у випадку неявки за повісткою?





Про санкції, які загрожують українцям призовного віку у результаті ігнорування повісток, детально розповіли у Центрі протидії дезінформації при РНБО. Згідно із законом України, якщо військовозобов’язаний не з’явився до військкомату без поважної причини, йому доведеться сплатити штраф. Сума такого штрафу на сьогоднішній день становить від 1,7 до 3,4 тис. грн.

Варто зазначити, що вручення повістки ще не вважається мобілізацією. У ній лише зазначена певна дата й час, коли громадянину потрібно з’явитися до територіального центру комплектування. Там його можуть направити на проходження військово-лікарської комісії з метою визначення придатності до служби, або ж просто перевірити особисті дані. Та з’явитися до військкомату потрібно обов’язково, а інакше доведеться розпрощатися з кількома тисячами гривень.

В Раді національної безпеки та оборони також попередили, що неявка до військкомату громадян, які отримали повістку, може стати першим кроком до більш серйозного порушення – ухиляння від мобілізації. За такий проступок українцям загрожує вже не адміністративне, а кримінальне покарання. Переховуючись від військкомату, призовники ризикують сісти за грати на строк від 3 до 5 років.

Нагадаємо, що служити у Збройних силах України мають право і жінки. Однак представниць слабкої статі не можуть зобов’язати стати до зброї. Згідно із законодавством, обов’язкова мобілізація жінок в Україні заборонена. Тож піти захищати батьківщину вони можуть лише з власної волі.