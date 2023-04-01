Топ несумісних пар за знаками зодіаку: щасливі стосунки їм точно «не світять»

Розгадати загадку кохання ще нікому не вдалося. Та астрологи зуміли трохи прихилили завісу таємниці. Пояснити, чому ми закохуємося в тих чи інших людей, вони на жаль не змогли. Проте розповіли, які знаки зодіаку геть не підходять одне одному для романтичних стосунків. Дізнайтеся, з ким та чому вам не варто пов’язувати свою долю?

Овен і Козеріг

Представники цих знаків мають надто схожі темпераменти. Обидвоє амбітні, рішучі та безкомпромісні. Вони боротимуться між собою за роль лідера у стосунках, тож пара буде постійно сваритися і навряд зможе бодай у чомусь дійти компромісу.

Тілець і Терези

Тільці завжди діють дуже обережно і не завжди здатні відверто висловлювати свої почуття та емоції. Натомість Терези – прямолінійні і не терплять недомовок. Представники цих знаків можуть дружити, проте романтичні стосунки між ними не мають перспективи.

Близнюки і Діва

Веселі та легковажні Близнюки різко контрастують із серйозними Дівами, у яких завжди і все відбувається згідно плану. Такі принципові відмінності у характерах представників цих знаків не дозволять їм порозумітися. Адже одного з них постійно буде тягнути до пригод, а інший витрачатиме всі сили, щоб його стримати.

Рак і Водолій

Раки надзвичайно відверті і щедрі на емоції. Натомість Водолії, як би сильно не були закохані, поводять себе більш стримано. Вони рідко діляться своїми почуттями з партнером, а той відчуває себе ображеним та недооціненим.

Лев і Тілець

Пристрасні Леви пірнають у стосунки з головою та прагнуть заволодіти усім єством партнера. Проте вперті Тільці не бажають віддавати контроль над своїм життям навіть коханій людині. Саме тому між ними ніколи не вийде по справжньому тісного контакту.

Діва і Стрілець

Діви схильні вкладатися у стосунки та постійно працювати над їх покращенням. Натомість Стрільці до кохання ставляться більш легковажно. Вони вважають, що все повинно скластися саме собою. Цим двом представникам зодіаку ніколи не зрозуміти одне одного.

Терези і Рак

Терези шукають у партнері перш за все надійність та емоційну відкритість. З цієї точки зору Раки можуть видаватися їм ідеальним варіантом. Проте уродженці цього знаку схильні ображатися через дрібниці і подовгу грати у мовчанку. А це вже зовсім не до смаку Терезам, які звикли швидко вирішувати конфлікти, і терпіти не можуть тих, хто уникає відвертої розмови.

Скорпіон і Лев

Полум’яні Скорпіони прагнуть повного злиття з коханою людиною. Вони не хочуть розлучатися з партнером ані на хвилину. Тоді як Леви значно більше поважають свій особистий простір і не здатні на такі відносини.

Стрілець і Риби

Проблема цієї пари полягає у геть різному ставленні до стосунків. Стрільці у цьому плані легкі й невимушені. Риби – навпаки надто щирі і кожне слово партнера приймають близько до серця. Стосунки цієї пари будуть мукою для обох.

Козеріг і Близнюки

Серйозні та послідовні Козероги видаються Близнюкам, відомим своєю схильністю до авантюр, страшенно нудними. Ці двоє навряд зможуть витримати один з одним бодай кілька тижнів. Що вже казати про довготривалі стосунки.

Водолій і Скорпіон

Між цими знаками може на короткий час виникнути так звана «любовна хімія». Та довго це тривати не буде. Скорпіони прагнуть постійного контакту коханою людиною. Але Водоліям такі стосунки геть не підходять. Вони надто цінують свій особистий простір і постійно робитимуть боляче Скорпіонам, відштовхуючи їх та не дозволяючи підійти до себе надто близько.

Риби і Овен

Риби готові віддавати себе партнеру на всі 100%. Овени ж із задоволенням приймуть цю жертву, однак не зможуть віддячити партнеру тим самим. Вони будуть користуватися внутрішнім ресурсом Риб для своїх потреб і врешті стануть для коханої людини справжнім тираном. Адже на необхідну Рибам щирість та відкритість вони просто не здатні.