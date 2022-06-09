Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Cегодня, 9 июня, Луна находится в Близнецах. Сегодня идеальный день для большой сделки, крупных финансовых вложений и путешествий.





♈ Овен

Представители этого знака Зодиака уронили свою самооценку на самое дно и даже не пытаются достать ее. Куда делась уверенность и убежденность в своих силах? Проблема Овнов затаилась в опущенных руках, которые они никак не могут поднять. Не бойтесь выйти из зоны комфорта и сделать первые шаги навстречу мечте, иначе рискуете остаться глубоко несчастным.

Космический совет: оценивайте свои силы реалистично.

♉ Телец

Иногда так хочется найти волшебную лампу Джина и загадать три заветных желания, чтобы решить свои проблемы безо всяких усилий. Увы, но такая роскошь бывает лишь в сказках, в суровой реальности нужно заслужить свое место под солнцем. Прекратите лениться и начнете работать, каким бы сложным не оказался предстоящий путь.

Космический совет: мечты не сбудутся без ваших стараний.

♊ Близнецы

Слишком много страхов и переживаний преследует представителей этого знака. Неужели жизнь Близнецов столь мрачная и непредсказуемая? Возможно, вы сами наполняете ее печальными нотами. Иногда стоит посмотреть на ситуацию под другим углом и понять, что все не так плохо. Если вы продолжите считать себя беспомощным, то никогда не выберетесь из болота сомнений и тревоги.

Космический совет: научитесь проще смотреть на жизнь.

♋ Рак

В последнее время фортуна будто бы игнорирует ваше существование, что заставило обозлиться на весь мир. Конечно, на вашей улице обязательно будет праздник, но недостаточно сидеть сложа руки и ждать изменений. Если вы чувствуете, как в жизни наступила черная полоса, то не следует мириться с уготовленной судьбой. Не бойтесь свернуть на неизвестную тропинку, она может оказаться коротким путем к достижению цели.

Космический совет: поверьте в себя и идите вперед.

♌ Лев

Кажется, будто всегда чувственные и понимающие Львы спрятались под маской гордости и заигрались в новый образ. Вы же знаете, как тяжело держать в себе всю злость и обиду на окружающих. При этом вымещать негатив на других — последнее дело. Попробуйте отпустить горечь и перестать враждовать со своими принципами. В мире слишком много интересного, чтобы запираться в самом себе.

Космический совет: никогда не поздно прощать и любить.

♍ Дева

Никто не понимает вас так хорошо, как глубоко влюбленные люди. Сердце взрывается от нахлынувшего восторга, а бабочки в животе построили целую цивилизацию. Одно страх и боязнь оказаться отвергнутым мешают отдаться полету ощущений. Откуда взялась неуверенность Дев? Причина заключается в прошлом. Поймите, ожидание удара от близких лишь задерживает вас, лишая моментов счастья.

Космический совет: любовь — ваша главная сила.

♎ Весы

Кто-кто, а вы точно привыкли жить по расписанию. Однажды дни Весов перестали отличаться друг от друга, а они, похожи, совсем не против такого расклада. Неужели вы счастливы в таком цикличном ритме? Ответ не заставляет долго себя ждать. Пора пересмотреть свои повседневные занятия. Если вы привыкли делать одно и то же изо дня в день, это вовсе не демонстрирует удовлетворение своей жизнью.

Космический совет: жизнь пролетает мимо вас.

♏ Скорпион

И откуда столько ярости скопилось у Скорпионов? Вы постоянно держите свое «жало» наготове, так и норовив кого-нибудь поранить. Не нужно искать причину неудач в окружающих, это усугубит положение. Если жизнь стала безрадостной, то в первую очередь вина лежит на вас самих. Попробуйте пересмотреть свое поведение, никто не хочет иметь дело с «токсичными» людьми.

Космический совет: будьте добрее и мир потянется к вам.

♐ Стрелец

В кошельке Стрельцов становится холодно от гуляющего ветра, который эхом отдается по стенкам. Отчего такой скудный бюджет у представителей этого знака Зодиака? Все просто — они идут на поводу у своих желаний. Любить себя и выполнять «хотелки» действительно хорошо, но иногда нужно думать о будущем. Научитесь пользоваться деньгами, иначе бедность настигнет вас очень быстро.

Космический совет: распределите свои ресурсы грамотно.

♑ Козерог

Кто-то явно решил обвести вас вокруг пальца. Остерегайтесь чрезвычайно выгодных предложений и присмотритесь к кругу общения. Сегодня как никогда актуально выражение про бесплатный сыр и мышеловку, в которую хотят заманить наивных Козерогов. Прислушайтесь к интуиции и не делайте поспешных решений, тогда не попадетесь ни на чью удочку.

Космический совет: берегитесь предательства и лжи.

♒ Водолей

Иногда хочется угодить сразу всем, разрываясь между двумя огнями. Увы, в таких случаях следует заботиться лишь о своем комфорте, о чем Водолеи давно забыли. Пытаясь сделать всем «хорошо» вы устраиваете «плохо» самим себе и благополучно закрываете на это глаза. Этих стараний все равно никто не оценит, такими темпами рискуете заработать эмоциональное выгорание. Звезды советуют пересмотреть свои приоритеты.

Космический совет: не растрачивайте жизненную энергию зря.

♊ Рыбы

Друзья, семья и работа — это замечательно, но иногда нужно подумать о хобби. Рыбам необходимо творчество, оно заряжает их и наполняет энергией. Слишком много времени вы уделяли повседневным вещам, совсем забыв о маленьких удовольствиях. Займитесь любимым делом и абстрагируйтесь от всего мира на небольшой промежуток времени. Это поможет встряхнуться и отпустить печальные мысли.

Космический совет: пора уделить время для себя.