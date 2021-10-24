Facebook подав у суд на українця, який продавав дані мільйонів користувачів

Компанія Facebook має намір судитися з українцем Олександром Солонченко. Обставини можуть стати причиною міжнародного скандалу. Юристи компанії звинувачують його в продажі даних, що належать 178 мільйонам користувачів соціальної мережі. Про це стало відомо в четвер, коли юристи подали в суд позов на громадянина України.





У позовні мовиться про те, що громадянин України Олександр Солонченко навмисне порушив правила соціальної мережі, тепер його звинувачують в:

порушенні умов використання;

порушенні умов платформи компанії.

Згідно з умовами користування мережею, ніхто не має права отримувати дані інших акаунтів за допомогою спеціальних автоматичних засобів, а також продавати їх, передавати у користування третім особам чи розголошувати.

Наразі відомо, що громадянин Солонченко здійснював свою діяльність, використовуючи нік “Solomame”. Він ідентифікував 178 мільйонів користувачів соціальної мережі, а також їх мобільні номери телефонів. Хакер продовжував свої діяння у період з 2018 по 2019 рік.

Особисту інформацію активно використовують шахраї, а також різні компанії, які борються за цільову аудиторію в інтернеті.

Чоловік продавав бази даних на форумі RaidForums з грудня 2020 року, але угоду про продаж вдалося укласти лише в травні 2021 року. Постраждала сторона — громадяни США.

Юристи Facebook зібрали докази та передали їх у суд. Українець продавав їх на вебсайті. Мета компанії — відшкодування збитку, а також заборона на використання продуктів FB для хакера. 75000 євро – розмір додаткової компенсації, яку повинен виплатити Солонченко, якщо його провину визнає суд присяжних. Точна сума збитків поки не розголошується.

Представники однієї з найпопулярніших соціальних мереж у світі додатково надали докази того, що громадянин України активно зливав дані й інших компаній з України: Нова Пошта, Приватбанк.

Ще є докази того, що Олександр Солонченко намагався продати особисту інформацію користувачів французької компанії Acuity Data.