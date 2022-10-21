В «Дія» з’являться дві нові послуги, які стануть незамінними для переселенців

Незабаром в державному застосунку «Дія» з’явиться ще дві послуги. Про це розповіли у прес-службі Міністерства цифрової трансформації України. Нові сервіси призначені для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). З їх допомогою українці, що переїхали до інших регіонів країни через війну, зможуть зареєструватися на новому місці проживання та, за потреби, скасувати свій статус ВПО.

Перш за все оновлення пройдуть етап бета-тестування, долучитися до якого зможуть українці, що мають у «Дія» довідку про статус внутрішньо переміщеної особи. При цьому щоб випробувати послугу реєстрації на новому місці проживання переселенцям доведеться підтвердити своє поточне місцезнаходження за допомогою геолокації.

Після проходження тестування кожен учасник отримає можливість поділитися своїми враженнями від роботи нових сервісів. Адже саме для цього в Мінцифри і тестують кожне оновлення «Дія». Розробникам державного застосунку вкрай важливо дізнатися думку користувачів, щоб усунути всі несправності в системі та зробити сервіси «Дія» ще зручнішими.

Загалом, за даними Міністерства соціальної політики України, послугами «Дія» для ВПО з початку війни скористалися вже близько 1,4 мільйона українців. В додатку вони оформляли довідки про статус внутрішньо переміщеної особи та надсилали запити на отримання належних переселенцям виплат. Завдяки корисним сервісам «Дія» громадянам не доводилося вистоювати черги у державних установах, адже оформити всі необхідні документи вони могли у своєму смартфоні всього за кілька кліків.

Нагадаємо, що деякі сервіси «Дія» на початку жовтня не працювали. Зокрема користувачі не могли оформити собі статус ВПО. Однак не пройшло і тижня, як ця послуга запрацювала знову. Як розповіли пізніше у Мінцифри, тимчасова недоступність сервісу була пов’язана з проведенням технічних робіт. Тож тепер українці знову можуть замовляти довідки про статус ВПО без будь яких перешкод.