Стало відомо, чому в гаремі султана Османа не було темношкірих наложниць

Палац султана – мабуть, одне з найбільш обговорюваних місць історичної Туреччини, яке стало натхненням для багатьох поколінь художників і поетів.





В епоху розквіту гарем Османської імперії, дійсно, був найбільшим в світі палацом насолод, де проживали жінки з усіх куточків мусульманського світу. Тим дивовижніше, що африканок в африканок у ньому ніколи не було.

Історія не знає жодного випадку, коли представниця Чорного континенту могла стати дружиною, наложницею або просто служницею правителя.

Таємничий Схід

Гаремом на Сході іменували всю жіночу половину палацу, в якому крім наложниць проживали мати, сестри і малолітні діти володаря.

Всупереч поширеній думці, подібний гарем міг мати будь-який заможний мусульманин, який мав можливість утримувати більше однієї жінки.

Палац султана

Для цієї мети чоловік огороджував частину свого будинку, залишаючи для гарему окремий вхід з єдиними дверима, ключ від яких міг перебувати тільки у господаря.

У багатих будинках гарем міг мати власний двір і вихід в сад. У бідних – представляв собою лише кімнату на верхньому поверсі маєтку.

Мета ставилася єдина, за мусульманськими законами, сторонній чоловік не міг милуватися не своїми жінками. Крім того, прекрасна половина людства була зобов’язана окремо молитися, окремо харчуватися і навіть окремо спати.

При цьому, в ісламському світі було заборонено кабалити і мати в рабстві одновірців. Офіційно, всі наложниці потрапляли в гарем на добровільній основі. Вони не були рабинями і визнавалися шаріатом повноцінними членами сім’ї.

Сутність дружини від наложниці відрізнялася лише тим, що сини від першої мали право успадковувати будинок і ремесло батька. Нащадки від наложниці таких можливостей не мали.

Чому ж в султанському гаремі не було чорношкірих жінок?

У гаремі султана Османа могли одночасно проживати від 700 до 1200 жінок. За традицією, дружинами могли вважатися максимум 4 дівчини, обрані з тих, хто вже народив хлопчика – передбачуваного спадкоємця трону.

Найкрасивішими на Сході визнавалися черкеські дівчата з Північного Кавказу і берберки з Північної Африки.

Однак більшу частину гарему становили самі туркені. Набагато рідше, ніж прийнято вважати, в палац попадали слов’янки і мешканки Західної Європи. Взагалі ніколи до гарему не допускали етнічних африканок.

Вся справа в чистоті крові. Іслам накладав сильні обмеження на особисте життя віруючого, і правителі, в цьому відношенні, були змушені підкорятися релігійним правилам.

Офіційно, вся “затія з багатожонством” носила мету залишити спадкоємця. Чим більше дружин, тим вище шансів отримати від кого-небудь сина. При цьому, правила не дозволяли успадковувати трон чорношкірому хлопчику. Це могло підірвати авторитет правителя у народі. Султаном міг бути тільки турок.

Втім, рідко де згадується, що кожен новий султан першим же своїм указом вбивав усіх своїх численних братів від інших дружин. Так, правителі уникали боротьби за владу і громадянських воєн.