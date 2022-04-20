Чому Windows раніше часто злітала, а на десятці цих проблем немає

Бувалі користувачі ПК можуть згадати, як 95-у і 98-ту Windows можна було перевстановлювати кілька разів на день. Потім вийшла XP і це був прорив – система спокійно бігала кілька місяців і не гальмувала, потім вийшла сімка, дуже швидка і стабільна. Але все одно ці операційні системи мали один великий мінус – вони могли злетіти. Тобто, щоб знову працювати на ПК, потрібно було встановлювати заново систему.





Одного дня ми включаємо комп’ютер, а Windows не хоче завантажуватися, видає нам різні помилки або зовсім синє вікно смерті (BSOD). Потім вийшла відносно стабільна Windows 8 — так, вона могла засмутити користувача BSOD’ом, але щоб злетіти так, щоб не завантажуватися такого практично не було.

У нас в редакції є ПК, на якому Windows 10 стабільно працює з 2015 року (рік виходу десятки) – немає жодних проблем, якщо за нею стежити і підчищати сміття, яке залишають програми. Але повернемося до питання, а чому старі версії Windows так часто злітали?

Варто розуміти, що насправді будь-який персональний комп’ютер є складною системою, яку умовно можна поділити на дві частини — апаратну та програмну. Щоб система знала як працювати з тим чи іншим модулем, потрібна програма, яка називається драйвером.

Перші версії Windows мали слабке місце – навіть за наявності драйвера, система часом не могла нормально працювати з пристроєм. Користувачі пам’ятають, як доводилося буквально «танцювати з бубном», щоб змусити систему визначати навіть периферійні пристрої. Іноді доходило до парадоксу – рідний драйвер, який йшов на CD або дискеті не працював, а підбирався зі списку схожої та іншої фірми. І він працював і працював добре.

Апаратно-програмні проблеми з драйверами були основною причиною, через яку Windows злітала. Відбувся збій, система не могла зрозуміти, як працювати з компонентами і не завантажувалася. Залізо теж було не ідеальне – досвід до інженерів завжди приходить з роками, неможливо взяти і створити безвідмовну машину за короткий період часу.

Друга причина – реєстр. Це така ієрархічна база, у якій зберігаються основні параметри системи та програм. У Windows 95/98 реєстр мав два файли User.dat і System.dat. Починаючи з Windows XP, реєстр став величезною базою із десятка файлів, зібраних у єдине місце (regedit). Якщо раптом змінювалися системні параметри, наприклад, внаслідок вірусу або програмного збою, то операційна система злітали — дані брати ні звідки.

Також до причин «падіння» Windows можна віднести шкідливі програми та помилки оновлень.

Але чому Windows 10 так стабільно працює?

Коли були перші версії Windows, то, за фактом, розробники мало знали про помилки. Адже ті роки комп’ютери підключалися до інтернету епізодично, тому збір даних був вкрай малий. Коли інтернет став розвиватися, розробники могли розуміти, як працює система за рахунок того, що комп’ютери самі відправляли потрібну інформацію.

Саме для цього програми збирають дані та відправляють на сервери. Для того щоб розробники розуміли, що відбувається з софтом. Трохи згодом у Windows з’явилася телеметрія, яка не тільки збирає помилки, але й дані, які здатні покращити систему щодо юзабіліті.

Методом спроб і помилок вийшла інша Windows, в якій враховані всі помилки минулих років. Так і почалася епоха Windows 10 – найстабільнішої системи. До речі, Windows 11, можливо, ще стабільніша, ніж 10. Час покаже.

Також у 10-ій версії приділили велику увагу безпеці. Просто так комп’ютерний вірус не пройде — треба дуже намагатися, щоб заразити систему. Та й то, більшість важливих системних областей надійно захищена.