Samsung Galaxy S24 Ultra порівняли з попередником

Напередодні швидкої презентації Samsung, яка пройде в середині січня, у мережу злили чергову порцію фотографій топового смартфона серії Galaxy S24.

Раніше ми вже бачили офіційні прес-рендери та перші знімки Galaxy S24 Ultra, але на свіжих зображеннях власник тестового екземпляра порівняв девайс наживо з Galaxy S23 Ultra.

Судячи з зображень, Galaxy S24 Ultra практично не відрізнятиметься від попередника, але грані та екран стануть більш плоскими.

Також Samsung змінила решітку динаміка – тепер це цілісний виріз, а не грати з кількома прорізами. Крім того, на верхньому торці розташовані два вирізи під мікрофони, а не один, як у Galaxy S23 Ultra.

Клавіші живлення та гучності стануть трохи більшими, а кнопка S Pen буде більш втоплена в корпус.

Очікується, що Galaxy S24 Ultra буде оснащений чіпсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 у поєднанні з 12 ГБ оперативної та до 1 ТБ вбудованої пам’яті, акумулятором ємністю 5000 мАч з підтримкою швидкої зарядки до 45 Вт та чотири камери на 200+ .

Швидше за все, Samsung розкриє офіційну дату презентації у найближчі кілька тижнів.