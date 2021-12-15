Стало відомо, навіщо зловмисники зламують камери домашнього відеоспостереження українців

Є дві основні причини, з яких хакерам цікавий злом домашніх камер відеоспостереження українців – це продаж контенту інтимного або порнографічного характеру на відповідних майданчиках, а також шантаж, розповів експерт з кібербезпеки компанії ESET Джейк Мур.





«У разі шантажу приводом для здирства можуть бути не лише кадри інтимного змісту, а й відео повсякденного життя. Багато людей бояться публічності та йдуть на угоду з шахраями під загрозою публікації відео у широкому доступі», — вважає експерт.

Мур радить не йти на переговори з шантажистами, оскільки першочергова мета злочинців – отримати гроші, а не опублікувати відео, як хтось «снідає в одних трусах».

Багато користувачів після покупки залишають налаштування безпеки відеокамери за замовчуванням, забуваючи, що не всі виробники пристроїв генерують унікальні або складні паролі. В результаті хакери легко підбирають коди доступу, користуючись шаблонами фірм-виробників», — розповів Мур.

Експерт зазначив, що є інший поширений, але складніший спосіб крадіжки даних із камер відеоспостереження — це злом постачальника послуг. Такий вид атак відрізняється масштабом збитків, оскільки у разі успіху зловмисники отримують доступ до інформації з сотень та тисяч камер.

Найчастіше зловмисник отримує доступ до потокового відео або архівів записів камери в результаті банального підбору пароля. Тому не варто недооцінювати важливість встановлення свого складного пароля відразу після підключення до мережі», — радить експерт.