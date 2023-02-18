Французькі AMX-10 RC вже на шляху до України: росіянам попереду нелегко

За даними Операційних сил Франції, в Україну прибула перша партія автомобілів AMX-10 RC. Обіцяні на початку січня президентом Макроном машини мають стати чудовим підкріпленням української армії. Перевіримо їхні бойові можливості та як вони допоможуть у боротьбі з російською агресією.

Як видно на фото вище, AMX-10 RC багато в чому нагадує танк, оскільки машину відрізняє гармата, характерна для таких конструкцій. Проте в основному це розвідувальна машина, хоча вона також має достатню вогневу міць для знищення ворожої бронетехніки. За повідомленнями ЗМІ, Україна має отримати кілька десятків машин цього типу, з яких перші 14 уже прямують на фронт, повідомляє France Forces Operations.

Як і у випадку з іншими бронемашинами, відправленими Заходом в Україну, українцям спочатку довелося пройти навчання з експлуатації цих машин, і, зважаючи на все, перші екіпажі вже готові до бою. Дивлячись на бойові можливості цієї машини, неважко уявити, що вона стане помітним посиленням українських збройних сил.

AMX-10 RC – що це за машина?

AMX-10 RC – це колісна бойова броньована розвідувальна машина, що дебютувала у французькій армії 1981 року, де вона служить і досі. За своїми характеристиками цю машину можна назвати колісним танком-знищувачем, і навіть легким танком. Однак основним завданням AMX-10 RC є ведення розвідки та розвідки в особливо складних бойових умовах та вогнева підтримка союзних військ.

Останнє завдання в основному виконує гармата F2 BK MECA L/47 калібру 105 мм, здатна знищувати російські танки при попаданні в бік або корму. Гармата доповнюється кулеметом калібру 7,62 мм, також машину може бути встановлений важкий кулемет калібру 12,7 мм. Таким чином, з погляду вогневої потужності це дуже грізна машина. З точки зору оборонних можливостей, AMX-10 RC захищений бронею, яка забезпечує безпеку екіпажу від вогню 14,5 мм або 23 мм боєприпасів (при попаданні в передню частину машини). Вона також надзвичайно мобільна, розганяючись до 85 км/год дорогою або 45 км/год бездоріжжям.

У 2010 році машина також отримала модернізовану версію, яка, серед іншого, отримала додаткову броню, систему захисту екіпажу від зброї масового ураження (біологічної, хімічної, радіологічної), комп’ютерну систему управління боєм та пускові установки димових гранат. Цілком можливо, що Україна отримала ці модернізовані версії AMX.