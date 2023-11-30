Стосується всіх покупців побутової техніки: в Україні запрацювали нові правила гарантії

Нещодавно в Україні було переглянуто порядок надання гарантійних послуг споживачам побутових товарів.

Раніше при купівлі таких товарів, як пральні машини, мобільні телефони, телевізори, праски та інша побутова техніка, продавці були зобов’язані видавати паперовий гарантійний талон. Цей чек повинен був зберігатися покупцем для безкоштовного ремонту в разі несправності.

Однак 28 листопада уряд запровадив зміни, які спростили та оцифрували надання гарантійних послуг. Тепер продавці більше не зобов’язані видавати паперові сертифікати з фізичними печатками.

У майбутньому гарантійні зобов’язання на продукцію будуть оцифровані та розміщені на офіційних веб-сайтах різних виробників побутової техніки. Клієнти зможуть завантажити необхідні документи з цих сайтів протягом гарантійного періоду, якщо це буде потрібно.

Міністерство економіки України зазначає, що ці зміни зменшать навантаження на бізнес, усунувши необхідність використання паперових форм. Ця ініціатива є частиною більш широких зусиль, спрямованих на діджиталізацію бізнес-процесів, спрощення бізнес-операцій та покращення обслуговування клієнтів. Очікується, що цей крок до діджиталізації підвищить загальну ефективність та результативність надання гарантійних послуг в Україні.