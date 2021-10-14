Названо 3 фішки кнопочних телефонів, яких не вистачає смартфону

Деяких функцій старого телефону немає навіть у iPhone. Телефони початку століття були гарні для свого часу. Вони залишилися в минулому разом з епохою. У смартфони не перейшли зручні фішки старих телефонів.





Батарея швидко розряджається

Акумулятор смартфона часто не витримує і повного дня роботи. Доводиться заряджати. Батарею старого телефону заряджали раз на кілька днів. Найслабше місце мобільного девайса.

Селфі-дзеркало

Найчастіше селфі-дзеркало зустрічалося в «розкладачках». Розташовувалося під або над лінзою камери телефону. Не раз чули думку, що з дзеркалом робити селфі було б зручніше.

Дизайну сучасного смартфона не відповідає. Але фішка була цікавою. І особливо важливою для тих, хто часто і багато робить селфі.

Кріплення для ремінця

На старих телефонах був маленький отвір. Туди вставлявся шнурок, який дозволяв носити девайс на шиї. Були й короткі ремінці – на зап’ясті. Допомагали не впустити телефон. Дуже корисно. Знадобилося б і сьогодні при зйомці на витягнутій руці.

«Незрозумілий» отвір був потрібен, але не для камери

Нам відомо, що круглий роз’єм призначений для зовнішньої антени. Тому в «підрахунок фішок» це факт не включили. Розглянемо, як приклад того, чому важливо вникати в дрібні деталі.

Застосовувався він для посилення сигналу GSM. Адже навіть у великому місті прийом в «нульові» був стійкий не скрізь. Про якісний зв’язок в селищах і говорити не доводилося. Знали б користувачі правду про даний роз’єм – могли б підвищити якість зв’язку.

Про призначення отвору ходили різні чутки. Вважалося, що він потрібен для підключення камери. Насправді чутки лише відображали мрію користувачів про якісну камеру для телефону.

У смартфоні вона є. І роздільна здатність висока, і передача кольору на висоті. Тільки за користувачем не повертається. Незручно при зйомці селфі. Заважає зосередитися на сюжеті. Адже треба відволікатися, щоб переставити телефон.

Смартфон з Pivo крутіше фішок старих телефонів

Спробували у використанні поворотний штатив Pivo Pod Silver для стрімів. Зручний і при зйомці селфі. Незграбне крихке дзеркало на корпусі смартфона нам не знадобиться.

Встановлений в кріплення штатива телефон тримає обличчя у фокусі. Слідкує за ним, обертаючись на 360 градусів. У додатку можна зосередити увагу камери на руці. Гаджет повертається швидко, але дуже плавно. Вручну такого ефекту досягти неможливо.

Не знімаємо на витягнутій руці. Ставимо телефон на стіл. І девайс в безпеці і селфі якісніше і ремінець з телефону не звисає.

На підставці Pivo Pod також є круглий отвір. Усередині різьблення на чверть дюйма. Призначення – кріплення для штатива-триноги. Причому стандартного, а не якогось спеціального. Якщо у вас є трипод від камери, найімовірніше він сумісний з розумним штативом.

Заряду акумулятора штатива вистачить приблизно на десять годин зйомки. Допомагає не витрачати енергію в батареї телефону. Не потрібно знімати зайвий матеріал. Зйомка може стартувати по голосовій команді або по клацанню пальців.