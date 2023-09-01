Lenovo представила консоль, що перетворюється на планшет

Компанія Lenovo анонсувала кілька нових гаджетів, серед яких – портативна ігрова консоль Legion Go. Повідомлення про це з’явилось на сайті виробника.

Ключовою відмінністю Legion Go від інших представників ринку є можливість від’єднувати контролери TrueStrike, як у Nintendo Switch. Консоль також має підставку для її встановлення на рівній поверхні, два USB-C порти з підтримкою DisplayPort 1.4 та трекпад.

Пристрій при вазі 854 г пропонує 8,8-дюймовий екран з роздільною здатністю 2560х1600 пікселів і частотою оновлення 144 Гц. За продуктивність Legion Go відповідає процесор AMD Ryzen Z1 або Z1 Extreme, як у випадку з ROG Ally. Консоль також оснащується оперативною пам’яттю LPDDR5X на 16 ГБ і SSD-накопичувачем ємністю 256, 512 ГБ або 1 ТБ.

Працює Legion Go під керуванням Windows 11 та живиться від акумулятора ємністю 49,2 Вт * год з підтримкою швидкого заряджання потужністю 65 Вт.

Разом з консоллю Lenovo представила два додаткові аксесуари: окуляри доповненої реальності Legion Glasses з microOLED-екранами та навушники-вкладиші Legion E510 7.1 RGB з арматурними випромінювачами та RGB-підсвічуванням. Окуляри можна підключати до різних пристроїв на Windows, Android і MacOS, а навушники працюють по USB-C.

Legion Go надійде у продаж у листопаді за ціною від €799. Окуляри та навушники з’являться у жовтні за €499 та €49 відповідно.