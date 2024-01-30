RTX 4080 проти 4070 Ti Super: чи варто переплачувати?

RTX 4070 Ti Super показала близьку до 4080 продуктивність в іграх. На YouTube-каналі GAMING BENCH з’ясували, якого FPS у середньому можна очікувати в сучасних іграх у 4К від RTX 4080 і 4070 Ti Super.

Far Cry 6 запускалася в 4К з ультра-графікою. У середньому в цій грі вдалося отримати 90 к/с (RTX 4070 Ti S) і 96 к/с (RTX 4080).

God Of War йшла теж у 4К і теж на максимальних налаштуваннях графіки. Середня частота кадрів у ній дорівнювала 88 к/с в обох випадках.

У грі Horizon Zero Dawn із пресетом Ultra середній FPS становив 80 к/с (4070 Ti S) і 85 к/с (4080).

Days Gone тестувалася з максимальною графікою із середньою продуктивністю 93 к/с (RTX 4070 Ti S) і 98 к/с (RTX 4080).

Elden Ring йшла теж із максимальним пресетом у 4К. Середній FPS у цьому проєкті склав 81 к/с з обома відеокартами.

У грі Assassin’s Creed Valhalla з графікою Ultra High середня частота кадрів дорівнювала 79 к/с (RTX 4070 Ti S) і 81 к/с (RTX 4080).

Hitman 3 запускалася з найвищими налаштуваннями графіки. У середньому продуктивність у цій грі склала 117 к/с (з RTX 4070 Ti S) і 123 к/с (з RTX 4080).

Нагадаємо, що на момент публікації RTX 4070 Ti Super в Україні коштує від 38 до 50 тисяч гривень, тоді як за RTX 4080 продавці просять близько 70 тисяч.

Висновок

У середньому у всіх протестованих іграх RTX 4080 перевершувала RTX 4070 Ti Super всього на 3% (93 к/с і 90 к/с відповідно).

Характеристики ігрової збірки:

материнська плата Gigabyte Aorus master B550;

процесор Ryzen 7 5800x3D;

оперативна пам’ять 3x8GB = 24gb 3600mhz;

відеокарта Galax RTX 4070 Ti Super 16GB GDDR6x – EX Gamer White/GALAX RTX 4080 16GB GDDR6x – SG 1-Click OC;

операційна система GALAX RTX 4080 16GB GDDR6x – SG 1-Click OC;

накопичувач XPG S40G 512GB RGB RGB M.2;

блок живлення Corsair HX 1000i Fully Modular Ultra-Low Noise;

миша Logitech Gaming Mouse.