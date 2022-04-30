Radeon RX 5500 XT перевірили в сучасних іграх – для 1080p саме те

Тестування провів ютубер, який веде дуже популярний канал RandomGaminginHD. За його словами, Radeon RX 5500 XT з 8 ГБ відеопам’яті, випущена в 2019-му році, як і раніше, чудово підходить для сучасного геймінгу. І для ААА-ігор також. Головне не запускати їх у роздільній здатності 2K або 4K. А ось у 1080p жодних проблем не буде.





Тестування проводилося на ПК із процесором Intel Core i3-12300 та 16 ГБ оперативної пам’яті

Результати такі: