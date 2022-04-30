Hardnews
Radeon RX 5500 XT перевірили в сучасних іграх – для 1080p саме те
Тестування провів ютубер, який веде дуже популярний канал RandomGaminginHD. За його словами, Radeon RX 5500 XT з 8 ГБ відеопам’яті, випущена в 2019-му році, як і раніше, чудово підходить для сучасного геймінгу. І для ААА-ігор також. Головне не запускати їх у роздільній здатності 2K або 4K. А ось у 1080p жодних проблем не буде.
Тестування проводилося на ПК із процесором Intel Core i3-12300 та 16 ГБ оперативної пам’яті
Результати такі:
- Call of Duty Warzone в 1080p із середніми налаштуваннями – 111 кадрів в секунду.
- Cyberpunk 2077 у 1080p з низькими налаштуваннями – 69 кадрів в секунду.
- Elden Ring в 1080p із середніми налаштуваннями – 59 кадрів в секунду.
- Far Cry 6 в 1080p з високими налаштуваннями – 70 кадрів за секунду.
- Fortnite в 1080p з низькими настройками – 200 кадрів за секунду.
- Forza Horizon 5 в 1080p з високими налаштуваннями – 91 кадр в секунду.
- God of War 1080p з налаштуваннями, як на PS4 – 66 кадрів в секунду.
- Grand Theft Auto V 1080p з високими налаштуваннями – 99 кадрів в секунду.
- Red Dead Redemption 2 в 1080p з параметрами, як на Xbox One X – 72 кадри в секунду.