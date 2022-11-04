Опубліковано рейтинг найпотужніших недорогих смартфонів

Настав листопад, а отже з’явився свіжий рейтинг найпродуктивніших смартфонів середнього сегменту за версією AnTuTu. Цього разу добірка виявилася цікавою – вперше за довгий час у ній не лідирують телефони Xiaomi. У топ-10 потрапило лише дві моделі китайської компанії.

Перше місце з результатом 600846 балів зайняв iQOO Z6 на базі процесора Snapdragon 695. Друге місце дісталося Oppo Reno 8 Pro 5G з Snapdragon 7 Gen 1 під капотом – пристрій набрало 572107 балів. Замкнув трійку лідерів Xiaomi Civi 2, який нещодавно вийшов, з таким же процесором, як у срібного призера. У його активі 571 763 бали.

Ну а ось так рейтинг виглядає цілком:

iQOO Z6 (600 846 балів) Oppo Reno8 Pro 5G (572 107 балів) Xiaomi Civi 2 (571 763 бали) iQOO Z5 (571 693 бали) Honor 70 (549 108 балів) Xiaomi 11 Lite 5G (535 485 балів) Honor 60 (529 615 балів) Honor 50 Pro (527 411 балів) Honor 50 (524 713 балів) Huawei P50E (517 787 балів)

Взагалі, всі пристрої, що потрапили в рейтинг, побудовані на бази чіпсетів Snapdragon, тому домінація Qualcomm в середньому сегменті незаперечна.