Опубліковано рейтинг найпотужніших недорогих смартфонів
Настав листопад, а отже з’явився свіжий рейтинг найпродуктивніших смартфонів середнього сегменту за версією AnTuTu. Цього разу добірка виявилася цікавою – вперше за довгий час у ній не лідирують телефони Xiaomi. У топ-10 потрапило лише дві моделі китайської компанії.
Перше місце з результатом 600846 балів зайняв iQOO Z6 на базі процесора Snapdragon 695. Друге місце дісталося Oppo Reno 8 Pro 5G з Snapdragon 7 Gen 1 під капотом – пристрій набрало 572107 балів. Замкнув трійку лідерів Xiaomi Civi 2, який нещодавно вийшов, з таким же процесором, як у срібного призера. У його активі 571 763 бали.
Ну а ось так рейтинг виглядає цілком:
- iQOO Z6 (600 846 балів)
- Oppo Reno8 Pro 5G (572 107 балів)
- Xiaomi Civi 2 (571 763 бали)
- iQOO Z5 (571 693 бали)
- Honor 70 (549 108 балів)
- Xiaomi 11 Lite 5G (535 485 балів)
- Honor 60 (529 615 балів)
- Honor 50 Pro (527 411 балів)
- Honor 50 (524 713 балів)
- Huawei P50E (517 787 балів)
Взагалі, всі пристрої, що потрапили в рейтинг, побудовані на бази чіпсетів Snapdragon, тому домінація Qualcomm в середньому сегменті незаперечна.
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