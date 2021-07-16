Названі випадки, при яких вакцина протипоказана

Тема вакцинації від COVID-19 останнім часом дуже важлива – в багатьох країнах ця процедура вже мало не обов’язкова. На тлі цього цікаво, а кому заборонено робити щеплення?





Відповісти на це питання взялися журналісти, пише Популярна Механіка. Вони з’ясували, що всього протипоказання можна розділити на на три типи. Перший – універсальний, в нього входять непереносимість або гіперчутливість до компонентів препарату.

Другий тип пов’язаний з живими вакцинами – тими, які складаються з ослабленого вірусу. До тих, кому не можна робити щеплення такою вакциною, відносяться люди з імунодефіцитом і деякими іншими захворюваннями.

Ну і третій тип протипоказань – це стани, про які нічого невідомо. Найбільш поширений з них це вагітність і період лактації.