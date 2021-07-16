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Названі випадки, при яких вакцина протипоказана

16.07.2021
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Тема вакцинації від COVID-19 останнім часом дуже важлива – в багатьох країнах ця процедура вже мало не обов’язкова. На тлі цього цікаво, а кому заборонено робити щеплення?


Відповісти на це питання взялися журналісти, пише Популярна Механіка. Вони з’ясували, що всього протипоказання можна розділити на на три типи. Перший – універсальний, в нього входять непереносимість або гіперчутливість до компонентів препарату.

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Другий тип пов’язаний з живими вакцинами – тими, які складаються з ослабленого вірусу. До тих, кому не можна робити щеплення такою вакциною, відносяться люди з імунодефіцитом і деякими іншими захворюваннями.

Ну і третій тип протипоказань – це стани, про які нічого невідомо. Найбільш поширений з них це вагітність і період лактації.

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16.07.2021
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