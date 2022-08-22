OUKITEl WP19: захищений смартфон з рекордною батареєю розпродають зі знижкою 71%

Відомий бренд смартфонів OUKITEL у червні випустив модель Oukitel WP19 – телефон з найбільшим у світі акумулятором, який завоював величезну популярність та побив рекорд продажів міцних телефонів на AliExpress під час своєї глобальної прем’єри. Завдяки величезній увазі та підтримці шанувальників, компанія OUKITEL оголошує про те, що з 22 по 26 серпня на AliExpress на цей гарячий смартфон WP19 діятиме акція та знижка до 71%. Більше того, з додатковим купоном на 9 доларів США ви можете отримати міцний телефон WP19 за ціною всього 280,99 доларів США.





Найпотужніший монстр на 21000 мАг із камерою нічного бачення

Міцний телефон WP19 оснащений найбільшим у світі акумулятором ємністю 21000 мАг, який є найкращим вибором для ваших пригод на природі. Цей довговічний смартфон може витримати 7 днів щоденного використання. Він також поставляється із швидкою зарядкою 33 Вт, яка займає всього 3 години для заряджання від 0 до 80%. Потужний WP19 є портативним повербанком живлення, оскільки його функція OTG дозволяє заряджати інші пристрої.

Висококласні камери – ще одна чудова особливість. 64-Мп основна камера SAMSUNG S5K, 20-Мп камера нічного бачення SONY IMX350 та 2-Мп макрокамера дозволяють робити професійні знімки, навіть увечері. За допомогою 4 вбудованих ІЧ-випромінювачів ви легко виявите потенційну загрозу у темряві.

Великий дисплей та потужні характеристики

Телефон оснащений 6,79-дюймовим FHD+ дисплеєм з 397 пікселями на дюйм (PPI) та частотою оновлення 90 Гц. За роботу відповідає найновіша система Android 12. WP19 неймовірно добре працює одночасно у кількох додатках та іграх завдяки процесору MediaTek Helio G95 з 8 ГБ ОЗУ та 256 ГБ ПЗУ. Крім цих чудових характеристик, промислова міцність із сертифікатами IP68 та IP69K та MIL-STD-810H дозволяє йому витримувати будь-які жорсткі умови експлуатації. WP19 також поставляється з ідентифікатором відбитків пальців та обличчя, NFC Google Pay, ключем, що настроюється і т.д.