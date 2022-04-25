Sharp випустила компактний смартфон за доступною ціною з підтримкою 5G

Відбулася презентація смартфона Sharp Aquos Sense 6S. Пристрій позиціонується як представник середнього класу і отримав процесор Snapdragon 695 5G.





Однією з головних особливостей моделі є компактні розміри – при вазі 156 г товщина корпусу з металу складає всього 7.9 міліметра. Дисплей у гаджета при цьому має діагоналлю 6.1 дюймів, роздільну здатність 2432х1080 пікселів і стандартну частоту оновлення 60 Гц.

Цікаво, що набір фотосенсорів у Sharp Aquos Sense 6s цілком флагманський. Компанію провідному датчику на 48 МП складають два 8-мегапіксельні сенсори – ультраширик і телевізор.

Серед інших особливостей апарату – акумулятор ємністю 4570 мАг, класичний мініджек для навушників, корпус із захистом від вологи та пилу за стандартом IP68 та Android 11 як ОС. Чи планується в майбутньому оновлення до Android 12 – поки що не ясно. Конфігурація пам’яті у новинки одна – 4/64 ГБ, її оцінили у 315 доларів.