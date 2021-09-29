Мільйони смартфонів відключать від інтернету вже завтра

Величезна кількість смартфонів на Android і iOS, а також Windows-ПК позбудуться можливості відвідувати мільйони веб-сайтів, тобто фактично опиняться відключеними від інтернету.





Як пише TechCrunch , вся справа в тому, що в багатьох смартфонах, планшетах і ПК використовується кореневий сертифікат, виданий підтверджуючим центром Let’s Encrypt.

Цей сертифікат під назвою IdentTrust DST Root CA X3, який видається безкоштовно, забезпечує шифрування даних, які передаються між сайтами і пристроями для захисту інформації від перехоплення. Термін його дії закінчується 30 вересня.

Постраждати, за словами експертів, можуть iPhone, що не оновляться до iOS 10, смартфони на Android версії до 7.1 і старіших версій, комп’ютери і ноутбуки на базі Windows XP SP2 і більш старих версій (їх потрібно буде оновити хоча б до SP3), Ubuntu Linix 16.04 і більш старих версій, а також деякі ігрові приставки.

Щоб вирішити проблему, користувачам пропонується оновити операційну систему (разом з апдейтом будуть завантажені і актуальні сертифікати) або ж встановити сертифікат вручну, замінивши застарілий IdentTrust DST Root CA X3 на ISRG Root X1, який діє до 2035 року. Є й інший варіант – використовувати браузер Firefox 50 або більше свіжу версію. Він має власне сховищем кореневих сертифікатів і не використовує системні.