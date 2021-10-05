Hardnews

Складено Топ-5 якісних смартфонів 2021 року за ціною до 8000 гривень

05.10.2021
1 хвилина на прочитання

З бюджетом 8 тисячі гривень в 2021 році можна купити собі класний смартфон з крутим співвідношенням ціни і якості. Інше питання в тому, що знайти потрібну модель важко – надто вже багато на ринку посередніх апаратів. Щоб нашим читачам не довелося відсікати їх самостійно, ми зробили це для вас.


№5 – Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A32 5G

Новини по темі

Samsung Galaxy A32 – відмінний варіант для тих, кому важливий дизайн пристрою. З цим у моделі повний порядок – безрамковий 6.4-дюймовий екран з частотою оновлення 90 Гц має акуратний виріз у формі крапки, а на заднику з матового пластика головним елементом є блок основної камери, виконаний на манер флагманських Samsung Galaxy S. Серед інших фішок: півтора-два дня автономної роботи за рахунок батареї на 5000 мАг і відмінна квадрокамера 64 + 8 + 5 + 5 МП.

№4 – Xiaomi Poco M3 Pro

POCO M3 Pro 5G

Xiaomi Poco M3 Pro – популярний наступник не менше успішного минулорічного девайса. Він комплектується процесором Dimensity 700, продуктивності якого вистачає навіть для вимогливих ігор за типом Genshin Impact. Також є 6.5-дюймовий IPS екран, стереодинаміки і ємний акумулятор на 5000 мАг.

№3 – Xiaomi Poco X3 Pro

POCO X3 Pro

Якщо вам потрібен ігровий смартфон, Xiaomi Poco X3 Pro – кращий апарат за свої гроші. Девайс оснащений плавним 120-герцовим екраном і процесором Snapdragon 860, вибиває в AnTuTu 560 тисяч балів. Також у смартфона гучні стереодинаміки, NFC, акумулятор ємністю 5160 мАг і 33-ватна зарядка.

№2 – Realme 8 Pro

Realme 8 Pro – черговий класний смартфон від молодого китайського бренду. У його арсеналі: бадьорий процесор Snapdragon 720G, 6.4-дюймовий AMOLED дисплей, квадрокамера 108 + 8 + 2 + 2 МП і реактивна зарядка потужністю 50 Вт. З останньої батарея ємністю 4500 мАг наповнюється наполовину всього за 17 хвилин.

№1 – Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro – найдешевший смартфон на ринку, оснащений 120-герцовим AMOLED екраном і бадьорим процесором Snapdragon 732G, якого цілком вистачає для сучасних ігор і елементарних завдань. Також гаджет цікавий гучними стереодинаміками, вологозахистом корпусу IP53 і ємною батареєю 5020 мАг з підтримкою 33-ватної швидкої зарядки.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


Tags
05.10.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

смартфон зима

Експерт розповів, як не допустити вибуху смартфона на морозі

04.10.2021
iPhone 13

Apple випустить рекордний iPhone

04.10.2021

Складено рейтинг кращих смартфонів для дітей в 2021 році

02.10.2021

Найдоступніший iPhone рекордно подешевшав в Україні

02.10.2021
Back to top button