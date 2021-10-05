Складено Топ-5 якісних смартфонів 2021 року за ціною до 8000 гривень

З бюджетом 8 тисячі гривень в 2021 році можна купити собі класний смартфон з крутим співвідношенням ціни і якості. Інше питання в тому, що знайти потрібну модель важко – надто вже багато на ринку посередніх апаратів. Щоб нашим читачам не довелося відсікати їх самостійно, ми зробили це для вас.





№5 – Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A32 – відмінний варіант для тих, кому важливий дизайн пристрою. З цим у моделі повний порядок – безрамковий 6.4-дюймовий екран з частотою оновлення 90 Гц має акуратний виріз у формі крапки, а на заднику з матового пластика головним елементом є блок основної камери, виконаний на манер флагманських Samsung Galaxy S. Серед інших фішок: півтора-два дня автономної роботи за рахунок батареї на 5000 мАг і відмінна квадрокамера 64 + 8 + 5 + 5 МП.

№4 – Xiaomi Poco M3 Pro

Xiaomi Poco M3 Pro – популярний наступник не менше успішного минулорічного девайса. Він комплектується процесором Dimensity 700, продуктивності якого вистачає навіть для вимогливих ігор за типом Genshin Impact. Також є 6.5-дюймовий IPS екран, стереодинаміки і ємний акумулятор на 5000 мАг.

№3 – Xiaomi Poco X3 Pro

Якщо вам потрібен ігровий смартфон, Xiaomi Poco X3 Pro – кращий апарат за свої гроші. Девайс оснащений плавним 120-герцовим екраном і процесором Snapdragon 860, вибиває в AnTuTu 560 тисяч балів. Також у смартфона гучні стереодинаміки, NFC, акумулятор ємністю 5160 мАг і 33-ватна зарядка.



№2 – Realme 8 Pro

Realme 8 Pro – черговий класний смартфон від молодого китайського бренду. У його арсеналі: бадьорий процесор Snapdragon 720G, 6.4-дюймовий AMOLED дисплей, квадрокамера 108 + 8 + 2 + 2 МП і реактивна зарядка потужністю 50 Вт. З останньої батарея ємністю 4500 мАг наповнюється наполовину всього за 17 хвилин.

№1 – Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro – найдешевший смартфон на ринку, оснащений 120-герцовим AMOLED екраном і бадьорим процесором Snapdragon 732G, якого цілком вистачає для сучасних ігор і елементарних завдань. Також гаджет цікавий гучними стереодинаміками, вологозахистом корпусу IP53 і ємною батареєю 5020 мАг з підтримкою 33-ватної швидкої зарядки.

