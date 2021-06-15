Експерти розповіли, як перевірити, скільки залишилося жити вашому SSD та як продовжити термін його роботи

SSD, на відміну від HDD, має обмежену кількість циклів перезапису. Це основний параметр, що дозволяє визначити час, що залишився «жити» твердотільному накопичувачу. Давайте розберемося, як спрогнозувати поломку приводу, дізнатися результати самодіагностики SMART і, головне, яким чином можна продовжити термін служби недешевого пристрою.





У «традиційних» HDD використовуються рухомі деталі, що зумовлює ряд типових поломок. У SSD, «великої флешки», рухливих елементів немає. Його несправності ближче до flash-пам’яті. Звичайно, можуть вийти з ладу контролери, конденсатори, джерела і ланцюги електроживлення, але ці події непередбачувані.

Вплинути на типові поломки SSD ми можемо тільки опосередковано: підключити до ПК стабілізатор напруги, стежити за роботою системи охолодження

Найбільший прогнозований параметр – кількість циклів читання і запису. Витрачений і той, що залишився ресурс приводу утилітами визначається в годинах напрацювання на відмову, терабайтах, відсотках. Не варто вважати ці дані істиною в останній інстанції – диск може вийти з ладу набагато раніше (але не пізніше!) зазначеної програмою дати «смерті».

Самодіагностика SMART

Вбудований в привід інструмент діагностики використовується утилітами моніторингу SSD, але показники SMART легко дізнатися без стороннього ПЗ. Найпростіший спосіб – через консоль емуляції MS DOS.

Запустіть командний рядок (Пуск> Виконати> cmd). Або введіть в пошуку «Командний рядок»> Запуск від імені адміністратора. Введіть команду (без лапок) «wmic / namespace: \\ root \ wmi path MSStorageDriver_FailurePredictStatus».

Якщо PredictFailure = False, все нормально. True – є проблема, SMART пророкує швидку кончину накопичувача. У другому випадку у параметра Reason («Причина») буде нульове значення. Подивіться документації до обладнання або офіційний сайт виробника (цифрові коди несправностей у різних виробників різні).

Утиліти виробника

Подивіться інструментарій від виробника. Якщо твердотільний накопичувач продавався без диска з драйверами і утилітами, загляньте на сайт розробника. ПЗ швидше за все знаходиться в розділі «Download» або «Software». Наприклад, ADATA для обслуговування своїх жорстких дисків пропонує програму SSD Toolbox, а Intel – Intel SSD Toolbox. Як правило, «рідні» програми надають не тільки засоби моніторингу, а й інструменти додаткового налаштування і обслуговування.

Сторонні програми

Розрахувати орієнтовний «час життя» можна і сторонніми утилітами:

CrystalDiskInfo: безкоштовна програма з відкритим кодом. Пропонує моніторинг SMART, контроль температури. У неї регулярні оновлення, а також відображення результатів у вигляді графіків і повідомлення по email.

SSD Life: компактна (2,3 – 3 Мб), швидка, русифікована програма, у якій є портативна версія. Визначає кількість включень накопичувача, версію прошивки, модель пристрою, загальний час роботи. Головне – показує, скільки Тбайт вже записувалося на пристрій і час, що залишився до відмови. Є безкоштовна версія і просунута – за 170 грн.

Що робити, якщо диск майже мертвий

Якщо статус пристрою далекий від ідеального, варто зробити резервну копію важливих даних або всього вмісту сторонніми програмами або стандартними засобами Windows (Панель управління> копіювання та відновлення).

Щоб відстрочити кончину пристрою, є сенс використовувати SSD під систему, а для зберігання великих масивів даних і завантаження торентів взяти, наприклад, HDD. І відмовтеся від бенчмарків – тести продуктивності сильно скорочують «термін життя» твердотільних накопичувачів.