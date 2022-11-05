В Україну прибуло ППО для захисту критичної інфраструктури

В Україну прибули нові системи ППО. Зараз вони знаходяться у Києві, про це повідомив Віталій Кличко. Мер сподівається, що нові комплекси вбережуть енергетичну систему від регулярних ракетних обстрілів. У яких регіонах які ППО будуть розміщенні — не розголошується. Відомо, що ворог намагається встановити місця розташувань та за 9 місяців війни не зміг цього зробити.

Через те, що Росія запускає ракети та дрони-камікадзе по енергетичній системі України, обсяги постачання електроенергії зменшились вдвічі у порівнянні із тими, що були до 24 лютого. Також відомо що у листопаді Україна додатково отримає й інші комплекси протиповітряної оборони: NASAMS, IRIS-T, Aspide, HAWK.

Aspid передала Україні Іспанія. Ці ракети типу «земля-повітря» мають дальність польоту близько 12 км. Вони мають радіолокаційну головку наведення, а сам радар встановлений на пусковій установці. Цілі вражає на максимальній висоті 5,5-6 км. Система ППО може одночасно обстрілювати декілька цілей. Нато планує поставити до України 18 таких установок. Скільки зараз їх у Києві — не повідомляється.

Іспанія активно допомагає Україні. Раніше ця країна передала озброєння, військової техніки та різного спорядження. Тоді цінний вантаж було доставлено кораблем.

HAWK — це американська система ППО. Вона може вражати гіперзвукові повітряні цілі на дистанції до 40 км та на висоті до 18 км. Також відомо, що ці ППО показують викосу ефективність у складних погодних умовах (дощ, сніг тощо). Системи оснащені зенітними батареями стандартними та посиленими. Перша батарея має 1 основний та 2 передові вогневі взводи, а друга лише передові.

До кінця 2022 року Україна отримає ще комплекси ППО. Також США повідомили, що передадуть Україні необхідну зброю для звільнення Херсонщини.