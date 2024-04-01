Xiami готує вбивцю флагманів: Redmi Note 13 Turbo

Спочатку передбачалося, що гаджет отримає назву Redmi Note 13 Turbo.

Xiaomi опублікувала тизер-зображення, на якому підтвердила найменування майбутнього смартфона. Redmi Turbo 3 стане субфлагманською моделлю на базі однокристальної системи Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (це злегка спрощена версія топового Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3).

Виробник позиціонує смартфон, як субфлагманського короля продуктивності. Такий смартфон буде однаково гарний і в іграх, і у важких додатках.

Прем’єра Redmi Turbo 3, імовірно, відбудеться у квітні 2024 року в Китаї. Очікується, що на міжнародний ринок смартфон вийде під іншим найменуванням. Найімовірніше, глобальний Redmi Turbo 3 назвуть POCO F6. Також очікується дебют флагмана POCO F6 Pro зі Snapdragon 8 Gen 3.

Також компанії Xiaomi опублікувала список своїх смартфонів, які вже зовсім скоро отримають апдейт до HyperOS – туди увійшло 14 пристроїв.