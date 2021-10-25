Названо способи того, як шахраї можуть дізнатися баланс карти

Є три основні способи, за допомогою яких зловмисники можуть дізнатися баланс карти, а потім використовувати цю інформацію для крадіжки коштів.





Так, шахраї можуть “підібрати” баланс, виконуючи операції оплати на різні суми за допомогою викрадених даних карти. Деякі сервіси при нестачі коштів повідомляють про недостатню кількість грошей на рахунку, але зараз, за ​​словами експертів, такої можливості вже немає.

Дізнатися баланс можна за допомогою смс на номер банку або дзвінка оператору.

“Досить озвучити дані номера картки і додатковий ідентифікуючий параметр, наприклад, дату народження, номер паспорта, голосове привітання”, – пояснюють фахівці.

Часом зручні банківські сервіси мають зворотну сторону, яку можуть використовувати шахраї. Найчастіше ми самі віддаємо свої дані за допомогою технологій соціальної інженерії і тим самим піддаємо себе можливості стати жертвою шахраїв.