Samsung Galaxy M67 отримає процесор, який мали флагмани ще у 2022 році

Компанія Samsung готує до випуску смартфон Galaxy M67, який здивував навіть досвідчених оглядачів ринку — новинка отримає чипсет Exynos 2200, представлений ще у січні 2022 року і встановлений свого часу у флагманських Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra та Galaxy S23 FE.

«Старий знайомий» повертається

Це вже не перший випадок, коли південнокорейський виробник встановлює у бюджетні моделі процесори, які давно вважалися такими, що зійшли зі сцени. Нещодавно на ринок вийшов Samsung Galaxy M47 із чипом Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 — платформою, представленою майже два роки тому, у другій половині 2024-го.

Тепер настала черга Galaxy M67, який, за інформацією з соцмережі X, отримає чотирирічний на момент виходу Exynos 2200. Подив журналістів викликає сам факт: як у Samsung у 2026 році досі є достатній запас настільки застарілого чипа, щоб оснастити ним модель для продажу одразу у двох країнах — Південній Кореї та Індії. Малоймовірно, що компанія продовжує його виробництво, адже виробничі лінії давно зайняті новішими рішеннями, хоча на офіційному сайті Samsung Semiconductor цей процесор і досі значиться як такий, що перебуває у масовому виробництві.

Звідки взялися старі чипи

Існує припущення, що частину запасів становлять невикористані процесори, які роками лежали на складах, а решту компанія могла отримати з пристроїв, повернутих клієнтами в рамках програм обміну техніки (trade-in). Це поки лише версія, проте у нинішніх реаліях ринку такий сценарій цілком можливий — адже пересічний покупець не має способу дізнатися, чи є чип у його смартфоні новим, чи «другого життя».

Додаткову підозру викликає й нещодавня інформація про те, що деякі виробники смартфонів вже використовують відновлену пам’ять через дефіцит на цьому сегменті ринку. На цьому тлі встановлення вживаних процесорів більше не виглядає чимось неймовірним.

На черзі — Galaxy A18 5G

Samsung Galaxy A18 5G

Паралельно з Galaxy M67 у розробці перебуває і Samsung Galaxy A18 5G, зовнішній вигляд якого розкрив британський портал Smartphone Checker у співпраці з відомим інсайдером OnLeaks. За цими даними, смартфон матиме габарити 164,4×77,8×7,84 мм (з урахуванням виступу камер товщина сягає 9,74 мм).

Повна технічна специфікація поки не розкрита, проте очікується 6,7-дюймовий екран Super AMOLED із частотою оновлення 90 Гц, процесор Qualcomm Snapdragon та акумулятор ємністю близько 5000 мА·год.

Також нагадаємо, що Samsung Galaxy S27 Pro може отримати зовсім не той процесор на який всі очікували, а майбутні гнучкі флагмани неприємно здивують ціною.