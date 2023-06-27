Деякі F-16 будуть списані раніше, щоб пришвидшити процес передачі їх Україні

Початковий план Міністерства оборони Данії полягав у тому, щоб вивести винищувачі F-16 з експлуатації у 2027 році. Однак, у зв’язку з розвитком ситуації в Україні, виведення винищувачів з експлуатації відбудеться на два роки раніше запланованого терміну.

Міністр оборони Данії Троельс Поульсен зазначив з цього приводу, що Данія взяла на себе зобов’язання щодо “винищувальної коаліції”, що свідчить про готовність країни допомогти у підготовці українських пілотів. Рішення уряду виходить за рамки цього зобов’язання: Збройні сили України (ЗСУ) отримають винищувачі з Данії, які незабаром будуть списані.

Дострокове виведення з експлуатації данських винищувачів F-16 має полегшити їх передачу ЗСУ

Поульсен також заявив, що підготовка українських пілотів триватиме 6-8 місяців. Лише після її завершення буде прийнято рішення щодо конкретної кількості винищувачів, які будуть передані ЗСУ. F-16 залишаться на озброєнні Королівських ВПС Данії до кінця наступного року.

Данія отримала свої перші винищувачі американського виробництва, модель F-16B, на початку 1980-х років. Спочатку країна замовила 46 винищувачів F-16A і 12 винищувачів F-16B Block 1, які були виготовлені на заводі SABCA в Бельгії. Пізніше ці винищувачі були модернізовані до версії Block 10. У 1984 році Данія розмістила замовлення на додаткові 12 винищувачів F-16 у модифікації Block 15, вироблених голландською компанією Fokker.