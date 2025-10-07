Ера “порожніх” коробок: виробники смартфонів можуть прибрати з комплектів навіть кабелі

Слідом за відмовою від комплектних зарядних адаптерів, виробники смартфонів розглядають можливість подальшої мінімізації комплектації, виключаючи з коробки навіть кабелі живлення. Першим виробником, який максимально спростив вміст коробки, стала компанія Sony.

Як повідомляє портал Android Authority, новий смартфон Sony Xperia 10 VII надійшов у продаж без зарядного дроту — в комплекті залишився лише сам пристрій і документація.

Ця тенденція була започаткована ще у 2020 році компанією Apple, яка першою відмовилася від комплектного зарядного блоку, пояснивши своє рішення прагненням зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Хоча екологічні міркування є офіційною причиною, експерти сходяться на думці, що ключовим чинником для виробників залишається оптимізація витрат.

На думку Android Authority, у найближчі два роки практика відмови від комплектних USB-кабелів може поширитися на весь ринок.

Реакція споживачів на такі зміни є неоднозначною. З одного боку, уніфікація зарядних пристроїв дозволяє користувачам заряджати нові гаджети, використовуючи старі аксесуари. З іншого боку, значна частина аудиторії розцінює відмову від аксесуарів насамперед як спробу виробників скоротити витрати, а не як реальний прояв турботи про екологію.