В ЗСУ поділились досвідом з використання артилерійської установки DANA

ЗСУ у боротьбі з окупантом використовує зброю натовського зразка, наприклад, артилерійські системи Dana. Нещодавно командир екіпажу «Іскри» розповів про її переваги. Бійці вже оцінили маневровість та прохідність таких САУ.

Чехія передала Україні 24 самохідних гаубиці. Вони входили у воєнний пакет допомоги. ЗСУ їх тримали у другій половині травня. Сьогодні окрім України ці САУ використовують Польща, Грузія, Азербайджан, Лівія та інші країни.

Екіпаж САУ Dana сформували пів року тому. Націлювач із позивним «Юзік» ділиться враженнями від використання чеської зброї. За його словами ця система надзвичайно зручна для самих військових. У екземплярах радянського зразка всі члени екіпажу знаходяться в одному кузові, а тут у кожного своя кабіна. Екіпаж складається з 5-6 військових.

Перший постріл роблять для наведення прицілу, а потім оператор починає коригувати вогонь. Заряджають установку 152 мм снарядами. Стабільність пушки-гаубиці забезпечує три гідравлічних опори (спереду одна головна та дві невеликі по боках). Максимальна дальність вогню 18 км 700 м, але є снаряди із дальністю до 20 км. Боєкомплект складається із 50 зарядів.

САУ на колісному шасі 8х8 базується на ходовій Tatra 815. Машина маневрова та легка в управлінні. Також варто відзначити високу прохідність броньовика. Він не боїться українських ландшафтів при будь-яких погодних умовах. Самохідна гаубиця використовує електрогідравлічну систему наведення на ціль, а також має резервний ручний механізм. На фронті зброя ефективно нищить ворожу бронетехніку та колони живої сили.

Дана — це досить ефективна зброя. Про це свідчать коментарі й російських ЗМІ. Вони за кожної зручної нагоди розповідають, як нищать таку техніку сотнями. В реальності все трохи навпаки. Іскра та інші екіпажі на відмінно виконують бойові завдання.