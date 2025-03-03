RTX 5070 буде важко купити на старті продажів

За останні кілька місяців NVIDIA випустила три нові графічні прискорювачі нового покоління. Однак кожен із цих релізів був затьмарений завищеними цінами, малими складськими запасами і проблемами з доступністю товару.

Тепер же в мережі почали з’являтися свідчення того факту, що схожа доля може спіткати і майбутню GeForce RTX 5070. Про це повідомляють журналісти тематичного порталу PC Guide з посиланням на свіжий пресреліз великого шведського ритейлера Inet.

Останній стверджує, що досі не отримав на руки жодного екземпляра GeForce RTX 5070, хоча до офіційного світового старту продажів залишилося всього два дні. Через це продавець не зможе надати користувачам можливість придбати новинку в момент її запуску.

«Реліз NVIDIA GeForce RTX 5070 заплановано на 5 березня, але, на жаль, ми не зможемо почати продажі в цей день. Просто тому, що у нас немає карт на складі» – inet.se.

Автори PC Guide вважають, що цей пресреліз можна розцінювати як вельми красномовне свідчення проблем із постачанням нової відеокарти.