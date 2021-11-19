Apple iPhone 13 Pro: про що говорять тести продуктивності?

Новий Apple iPhone 13 Pro — сучасний і продуктивний смартфон, який за тестами продуктивності перевершує моделі Android! Новинка може похвалитися підвищеною автономністю, оновленим функціоналом системи основних камер та частотою оновлення дисплея до 120 Гц. Ціни на 13 Про в офіційних магазинах мережі “Ябко” стартують від 37.5 тис. грн за версію на 128GB (UA).





Новий Apple iPhone 13 Pro: що стосовно продуктивності?

Представлений смартфон працює на базі фірмового чипсета Apple A15 Bionic. Він містить 5-ядерний графічний процес у порівнянні з бюджетними моделями 13 та 13 mini, які працюють з 4-ядерним елементом. Окрім продуктивної графіки, оновлена мікросхема може похвалитися 6-ядерним процесором. Як і передбачалося раніше, Айфон 13 Про поставляється з 6GB оперативної пам’яті (у порівнянні з базовими моделями на 4GB). Весь цей “букет” працює під керівництвом iOS 15, що забезпечує максимальні показники продуктивності.

Перші показники професійного тестування Geekbench 5 для представленої новинки виглядають таким чином: 1734 (Single-Core Score) та 4818 (Multi-Core Score). Версія працює при 3.23 Гц.

Самі собою показники ніколи не розкажуть повну історію продуктивності нових смартфонів. Відтак більшість середньостатистичних покупців не звертають увагу на заявлені цифри. Отже, що ж означає той факт, що новий iPhone 13 Pro набирає 1734 бали в одноядерних тестах і 4818 балів — у багатоядерних?

Тільки те, що новинку можна вважати вкрай надійною та довговічною! Той, хто купить Айфон 13 Про зараз, може розраховувати як мінімум на 5-6 років продуктивної та якісної роботи з цим соковитим смартфоном. Представлений модельний ряд також впродовж достатнього часу отримуватиме всі важливі оновлення iOS.

Apple iPhone 13 Pro VS iPhone 12 Pro

Кожна із цих моделей використовує мікросхему 5 нм. Але сучасний A15 Bionic сконструювали на основі процесора TSMC. Як показує проведений тест продуктивності, нова модель перевищує попередню приблизно на 7.8% в одноядерних тестах і на 20.4% в багатоядерних:

iPhone 12 Pro iPhone 13 Pro Single-Core Score 1603 1734 Multi-Core Score 3796 4818

Apple iPhone 13 Pro VS iPhone 11

Цей базовий смартфон досі доступний для покупки у всіх офіційних магазинах. Кожен, хто розглядає бюджетний варіант, має порівняти представлені моделі. Старий iPhone 11 використовує чип A13 Bionic, побудований за 7-нанометровим технічним процесором. Порівняльна статистика продуктивності в цьому випадку виглядатиме таким чином:

iPhone 11 iPhone 13 Pro Single-Core Score 1329 1734 Multi-Core Score 3234 4818

Отже, кожен покупець повинен зробити висновки самостійно й обрати модель, яка припаде йому до душі.