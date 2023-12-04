Через магнітні бурі в небі помітили дивне сяйво

У соцмережах і месенджерах діляться кадрами унікальних полярних сяйв. Від аналогів вони відрізняються кольором. Наприклад, на фото вище видно помаранчевий відтінок – це рідкість, уточнює Live Science.

Кадр зроблено в Шотландії. Фотограф Грем Віппс каже, що видовище було неймовірне. Воно тривало близько години.

Теоретично молекули кисню та азоту можуть випромінювати слабкі помаранчеві хвилі за певних умов. Однак навіть коли це відбувається, нестандартний колір зазвичай повністю заглушається зеленим і червоним відтінками.

Під час яскравого світлового шоу небом пронісся метеор. Його Віппс теж встиг зняти. Дивіться, як красиво вийшло:

Появу червоних вогнів пов’язують із сонячними спалахами і викидами плазми. Найпотужніший із них отримав назву “Канібал”.

Раніше вчені передбачили термін тотального відключення інтернету через пік сонячної активності. Найсильніші спалахи на Сонці вже скоро можуть викликати збої в роботі супутників, технічних пристроїв і технологій Землі.