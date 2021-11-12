Стало відомо, що станеться із Землею, якщо Юпітер стане зіркою

Нещодавно від одного з читачів нашої Facebook-сторінки надійшло таке питання:





У фільмі “Космічна одіссея 2010” Артура Кларка у нашій Сонячній системі з Юпітера зробили друге Сонце. Наскільки серйозно це могло б вплинути на життя на Землі, якщо б ця зірка була, як другий Місяць і було б уночі світліше ніж зазвичай?

Питання дуже цікаве, тому ми спробуємо розібратися, чи може Юпітер стати зіркою і які будуть наслідки від цього?

Для тих, хто незнайомий з цією книгою чи фільмом, пояснимо: у ній інопланетна раса перетворює Юпітер на зірку, щоб допомогти розвинутися життю на Європі.

Чи може Юпітер стати зіркою?

Дуже часто в науково-популярних джерелах Юпітер називають невдалою зіркою, оскільки ця планета багата на водень і гелій, як і зірки, але йому не вистачило маси, щоб запустити реакцію синтезу у своєму ядрі. Однак така назва не зовсім коректна.

Якщо порівняти Юпітер із Сонцем, його маса становить лише близько 0,1% від маси Сонця, але у природі існують зірки і набагато менш масивні, ніж Сонце. Найменша можлива маса зірки становить 8% від маси Сонця. Невдалими зірками називають коричневих карликів. Даний тип об’єктів є проміжним між зірками та планетами.

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Оскільки нижня межа маси зірки за теоретичними підрахунками становить приблизно 80 мас Юпітера, то Юпітер ніколи не мав жодних шансів стати повноцінною зіркою, адже в його надрах не досягаються температура і тиск, необхідні для початку термоядерних реакцій водневого циклу. Він навіть не зміг би запустити реакції горіння дейтерію, для яких потрібна маса 13 мас Юпітера. Тож зіркою він сам ніяк не стане.

Як NASA ледь не перетворили Юпітер на зірку?

Космічний апарат “Галілео”, запущений ще в 1989 році, досліджував Юпітер протягом восьми років. NASA завершило цю місію, навмисно скинувши апарат на газовий гігант, щоб насамкінець детальніше дослідити його атмосферу.

Космічний апарат “Галілео”.

Тоді багато хто стверджував, що тепловий реактор з плутонію, який живив апарат, може почати ланцюгову реакцію, таким чином перетворивши Юпітер на зірку. Це побоювання пов’язане з тим, що плутоній використовується для детонації водневих бомб, а атмосфера газового гіганта багата на цей елемент, і вони разом можуть почати реакцію синтезу. Але цього не сталося, а якби й сталося, то реакція була б локальною і не змогла б стати самопідтримуваною, і як результат швидко б затухла.

Що буде із Землею, якщо Юпітер стане зіркою?

Давайте теоретично припустимо, що Юпітер збільшив свою масу у 80 разів і перетворився на зірку. На жаль, побачити друге Сонце із Землі у нас не вийде. Дана зірка буде, звичайно, набагато масивніша за Юпітер, але діаметр її буде лише на 20% більше ніж у нього, оскільки додаткова маса збільшить не стільки обсяг зірки, скільки її щільність. Яскравість червоного карлика, що утворився, досягне максимум 0,3% сонячної.

Юпітер та Венера.

Також Юпітер знаходиться на відстані від 588 до 967 мільйонів кілометрів від Землі, тому навіть при максимальному зближенні він буде в 5300 разів тьмянішим за Сонце. Тепла ми також багато не отримаємо. Однак, уночі Юпітер сяятиме червоним кольором і набагато яскравіше за повний Місяць.

Гравітаційний вплив Юпітера буде набагато більшим, ніж зараз. Нова зірка вплине на Сонце та на орбіти інших планет, але до хаосу в Сонячній системі це не призведе.