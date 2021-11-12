Науковці довели, що стародавнє місто міг зруйнувати космічний вибух – це відповідає біблійним оповіданням

Археологи знайшли докази, які свідчать, що стародавнє місто могло бути зруйноване космічним вибухом. Це сталося близько 3600 років тому, і вибух був набагато сильнішим, ніж під час падіння Тунгуського метеорита в 1908 році.





Вчені вважають, що в середній період бронзового століття, приблизно в 1650 р. до н.е., велике древнє місто Телль-ель-Хаммам зруйнував космічний вибух. За своєю силою цей вибух приблизно 1000 разів перевищував потужність атомної бомби, скинутої над Хіросимою. Можливо, катастрофа такого масштабу не повторювалася ще близько 1700 років, тобто, до руйнування Помпеї.

Подібний космічний вибух відбувається, коли метеорит потрапляє до атмосфери Землі. Він не вдаряється безпосередньо об Землю, а вибухає вище у її атмосфері. Такі атмосферні вибухи виробляють теплові та ударні хвилі, які можуть спричинити великі руйнування на планеті.

Найвідоміше подібне явище – Тунгуський метеорит, який вибухнув в атмосфері Землі вранці 30 червня 1908 над річкою Підкам’яна Тунгуска в Росії.

Розташування міста Телль-ель-Хаммам. Внизу: вид із західної та південно-західної сторони на верхню височину, що показує місцезнаходження палацу та храму. Ліворуч на задньому плані Мертве море. Зображення тут і далі: Ted E. Bunch, Malcolm A. LeCompte et al./Scientific Reports, 2021

Телль-ель-Хаммам, розташований у Великій рифтовій долині неподалік Мертвого моря – справжня знахідка для археологів та біблеїстів. Цей район багатий на свідчення існування поселень, датованих раннім періодом мідного віку і пізніше. Вже висловлювалися припущення, що Телль-ель-Хаммам — це є зруйнований біблійний Содом.

У шарі середнього періоду бронзового віку археологи виявили ще один культурний шар, датований приблизно 1650 до н.е. Він містить артефакти з особливими ушкодженнями, явно спричиненими високотемпературним горінням, домогтися якого на той час було неможливо. Зокрема, у цьому прошарку археологи виявили ударно-перетворений кварц, вперше знайдений у кратерах від ударів на полігонах ядерних випробувань у 20 столітті; кераміку, поверхня якої спеклася в скло, розплавлені глиняні цеглини та гіпс, алмазоподібний вуглець, сажу та оплавлені мінерали, включаючи золото, платину, циркон, іридій, нікель та срібло. Ці знахідки доводять, що температура горіння перевищувала 2000 °C.

Множинні обпалені шари у Телль-ель-Хаммамі. Пунктирна біла лінія обмежує шар, що свідчить про високотемпературне горіння

У публікації, що вийшла в Scientific Reports, група американських вчених докладно розбирає всі знайдені докази високотемпературного горіння в Телль-ель-Хамма і викладає свої висновки.

Вчені досліджували низку сценаріїв, які могли пояснити артефакти, виявлені на місці розкопок: руйнування міста від воєнних дій, випадкових природних пожеж, землетрусу, виверження вулкана.

Військові дії були виключені з цього списку, тому що, крім зруйнованих предметів та теплових пошкоджень, не було виявлено інших доказів на кшталт наконечників стріл та іншої зброї. Геологічні свідчення землетрусів та вивержень вулканів також були відсутні. Крім того, температура, необхідна для перетворення глиняного посуду на скло, недосяжна при звичайних міських пожежах.

Зразки оплавленої кераміки, знайдені на місці міста Телль-ель-Хаммам

Усі свідчення вказують на сильне зіткнення, яке могло статися лише внаслідок вибуху метеориту в повітрі. Основним доказом цього висновку послужив ударно-перетворений кварц: його не було в жодному іншому шарі і, як відомо, він утворюється лише після інтенсивного та раптового тиску на звичайний кварц.

Крім того, дослідження показали надзвичайно високу концентрацію солі у ґрунті. Сіль могла потрапити в землю з Мертвого моря через сильну ударну хвилю.

Хоча автори дослідження підкреслюють, що проведення аналогій між біблійними історіями та історичними подіями не є метою їхньої статті, вони все ж таки порушують питання про те, чи міг Телль-ель-Хаммам бути Содомом. Це місто, яке, згідно з Книгою Буття, було зруйноване з «вогнем і сіркою», які зійшли з неба у покарання мешканцям. На користь цієї версії говорить і висока солоність ґрунту: так, у біблійній історії дружина одного з жителів Содома перетворюється на соляний стовп, наважившись озирнутися на руйнування.

Реконструкція зруйнованого вибухом палацу (згори) та сучасні розкопки (знизу) у Телль-ель-Хаммамі

Вибух, що стався, дуже вплинув на розвиток цієї місцевості. Імовірно, він міг бути пов’язаний з пробілом у хронологічному літописі бронзового віку, коли населення нижньої частини долини річки Йордан сильно скоротилося – люди явно залишали міста у величезних кількостях. Через кілька століть після вибуху почався Колапс бронзового віку — раптовий і навіть жорстокий кінець багатьох цивілізацій та культур у східному Середземномор’ї. Він продовжувався до настання залізної доби і його точні причини досі обговорюються вченими. Цілком ймовірно, що нова гіпотеза допоможе пролити світло на подробиці цих подій.