Учені нарешті з’ясували, що бачить людина перед смертю

Смерть – неминуча і постійна частина людського існування, завжди оповита таємницею і суперечкою. Що відбувається після того, як тіло перестає функціонувати?

Чи бачать люди те найяскравіше світло, про яке часто розповідають під час переживань близьких до смерті, чи свідомість просто згасає? Сьогодні науковий прогрес пропонує деякі відповіді на ці давні запитання, особливо про те, що люди можуть сприймати у свої останні миті.

Ця стаття висвітлює цікаві відкриття новаторських досліджень, які пояснюють, що може відбуватися перед тим, як ми покидаємо це життя.

У сучасній історії є розповіді людей, яких визнали померлими, але вони дивним чином «повернулися до життя», часто детально описуючи свої переживання. Ці випадки спонукали наукові дослідження явищ, пов’язаних із навколосмертними переживаннями, розширюючи межі медичної та психологічної науки.

Значна подія в цьому дослідженні відбулася в лютому 2022 року, коли вчені, які спостерігали за 87-річним пацієнтом із Канади з епілепсією за допомогою ЕЕГ (електроенцефалограми), зафіксували дивні дані після того, як пацієнт помер від серцевого нападу під час спостереження.

Примітно, що ЕЕГ показала значну активність мозку, особливо в ділянках, пов’язаних із пам’яттю та снами, що тривала кілька хвилин після зупинки серця.

Цей випадок тривалої активності мозку після смерті відкрив нові шляхи для розуміння людської свідомості на межі смерті.

Дані ЕЕГ припускають, що мозок може продовжувати обробляти думки і спогади навіть після того, як серце і легені перестають працювати, надаючи біологічну основу для переживання огляду життя, про який повідомляють багато людей, які вижили після навколосмертного досвіду.

Більш уважний аналіз показує, що електричні сигнали мозку, які відображаються у вигляді хвиль на ЕЕГ, представляють різні моделі активності мозку.

Альфа-хвилі, що вказують на спокійний і розслаблений стан, пов’язують свідому думку і підсвідомість. Бета-хвилі, що відображають активне мислення і пильність, домінують, коли ми не спимо. Дельта-хвилі, характерні для сну, вказують на відключення від стану неспання.

Тета-хвилі, що виникають під час легкого сну, часто пов’язують із творчістю та емоційним вираженням. Гамма-хвилі необхідні для об’єднання інформації з різних ділянок мозку і відіграють ключову роль у спогадах та інтеграції пам’яті.

Дивовижне підвищення гамма-активності, спостережуване у померлого пацієнта, припускає можливе відтворення життєвих переживань, схоже на описані в навколосмертних історіях, де люди згадують яскраві, часто впорядковані моменти свого життя.

Незважаючи на ці наукові досягнення, вивчення переживань перед смертю сповнене складнощів. Непередбачувана природа смерті робить проведення контрольованих досліджень складним, а етичні норми обмежують, наскільки глибоко ми можемо досліджувати ці події на людях. Це означає, що значна частина досліджень спирається на моделі з тваринами або випадкові відкриття під час медичних надзвичайних ситуацій.

Проте, поєднання досягнень у галузі нейронауки з новими інструментами візуалізації та особистими історіями продовжує розширювати наше розуміння подій навколо смерті. Незалежно від того, чи виникають ці останні бачення через духовність, фізичні процеси або обидва, вони значно збагачують наші уявлення про кінець життя.

У міру того, як ми дізнаємося більше про роль мозку в процесі вмирання, наші питання про життя, свідомість і можливе буття за його межами тільки множаться. Це дослідження, що знаходиться на стику науки і філософії, постійно кидає виклик нашому розумінню людського життя і його кінця, утримуючи наш інтерес до таємниць смерті на такому ж високому рівні, як і завжди.