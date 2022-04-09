Європа запустить супутник, який спостерігатиме за Росією

Європейське космічне агентство (ЕКА) уклало угоду з компанією Arianespace на запуск третього супутника радіолокації системи Copernicus, який може використовуватися для спостереження за територією Росії та інших країн. Про це повідомляє сайт організації.





Запуск космічного апарату Sentinel-1C планується провести на ракеті Vega-C із космодрому Куру у Французькій Гвіані у першій половині 2023 року. Носій виведе 2,3-тонний супутник на сонячно-синхронну орбіту на висоту близько 690 км.

У березні видання SpaceNews підтвердило , що радіолокаційний супутник Sentinel-1B системи Copernicus досі не вдалося відновити. Дані із Sentinel-1B на Землю не надходили з 23 грудня 2021 року.

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