Смартгодинник може переконати, що ви добре спали, навіть коли це не так: вчені пояснили проблему

Мільйони власників Apple Watch, Fitbit та інших носимих пристроїв щоранку бачать оцінку якості свого сну. Однак новий систематичний огляд показує: красивий графік у застосунку далеко не завжди відповідає тому, наскільки добре людина насправді спала.

Дослідники з Університету Дьюка та клініки Mayo проаналізували п’ять попередніх робіт, які загалом охопили 2006 дорослих учасників. Результати опубліковані в науковому журналі Sleep Medicine.

З’ясувалося, що показники носимих пристроїв пояснювали лише 2,5–16,2% відмінностей у суб’єктивній оцінці якості сну. Тобто людина може прокинутися втомленою та відчувати, що спала погано, тоді як годинник покаже цілком пристойний результат.

Найбільша проблема — у людей із безсонням

Особливо показовою виявилася різниця між здоровими людьми та пацієнтами з порушеннями сну. У тих, хто зазвичай добре спав, відповідність показників пристрою іншим оцінкам досягала 82,4%. У людей із безсонням — лише 39,4%.

Причина частково криється у принципі роботи таких гаджетів. Смартгодинник не бачить сон безпосередньо. Алгоритм робить висновки за рухами руки, пульсом та іншими фізіологічними сигналами. Якщо людина лежить нерухомо, але насправді не спить, пристрій може помилково зарахувати цей період до сну.

Дослідження підтвердило цей ефект. Носимі пристрої в середньому недооцінювали періоди нічного неспання на 7–30 хвилин, а ефективність сну, навпаки, завищували приблизно на 1,75–7,9%. Особливо слабким виявилося визначення часу, необхідного людині для засинання.

Викидати годинник через це не потрібно

Водночас результати не означають, що функція моніторингу сну марна. Найкраще гаджети справляються з відстеженням загальної тривалості та регулярності сну, особливо якщо аналізувати тенденцію протягом тижнів або місяців, а не оцінку за одну конкретну ніч.

Головний висновок учених інший: дані годинника мають доповнювати, а не замінювати оцінку самопочуття та медичну діагностику. Особливо це стосується людей із безсонням, депресією або іншими станами, здатними впливати на сприйняття якості сну.

Тому умовні «85 балів зі 100» після пробудження варто сприймати не як остаточний вердикт про якість відпочинку, а як ще один інформаційний показник. Якщо годинник постійно стверджує, що сон чудовий, а людина протягом дня залишається виснаженою, орієнтуватися лише на цифру на екрані точно не варто.