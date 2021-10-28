Стало відомо, чому космонавтів після повернення на Землю охоплює сильне невдоволення навколишнім світом

Причина — маловивчений феномен: сильні емоційні переживання щоразу, як космонавт чи астронавт дивиться на планету з орбіти. У внутрішньому світі людини відбуваються кардинальні зміни, змінюється сприйняття планети, людства та нашої культури. Психологи називають цей феномен “ефектом огляду”. Дослідники вважають, що він з’являється лише в тих, хто перебуває у космосі.





Під час роботи на орбіті багатьох космонавтів раптово пронизує відчуття вразливості Землі. Наприклад, такі почуття виникали у Юрія Гагаріна, Едгара Мітчелла, Олександра Місуркіна, Скотта Келлі та інших, про це часто говорили в інтерв’ю і писали у своїх автобіографіях.

За твердженнями космонавтів, з орбіти Земля представляється як тендітна, «висить у порожнечі» і захищена тільки тонким прошарком атмосфери куля, яку хочеться оберігати і зберегти для майбутнього покоління землян.

Крім того, люди починають бачити нашу планету як цілісний, єдиний світ, без державних кордонів, які зазвичай нанесені на карти, без поділу на «своїх» та «чужих». В результаті у космонавтів виникає відчуття, що людство — одна велика родина, не розділена за расовими, релігійними чи іншими ознаками.

Цікаво, що ефект огляду може переслідувати космонавтів ще довгий час після повернення додому. Таким людям стає складно жити в суспільстві, їх переповнює сильне невдоволення станом світу, адже багато землян продовжують воювати, знищувати ліси, тобто, як і раніше, не цінують нашу планету і намагаються всіляко зруйнувати її тендітну екосистему.

«Ефект огляду» на МКС

Вчені пишуть, що космонавту не обов’язково бачити Землю цілком, щоб відчути ефект огляду, вистачить її частини. Такі почуття можна відчути, знаходячись на низькій навколоземній орбіті, де працює МКС. На космічній станції людина знаходиться досить далеко від поверхні, щоб побачити Землю як кулю, але на недостатній відстані розглянути цю кулю повністю.

Фото: NASA / Астронавт Карен Найберг дивиться на Землю, перебуваючи всередині модуля «Купол». Знімок зроблений у 2013 році

На МКС є модуль «Купол», який є чимось на зразок «кімнати з панорамними вікнами»: сім прозорих ілюмінаторів відкривають дивовижний вид на Землю. Напевно, це ідеальне місце, щоб відчути ефект огляду. Навіть коли дивишся відео, зняте з «Купола», переповнюють неймовірні емоції. Переконайтеся:

Чи можна «ефект огляду» відчути, не залишаючи поверхню Землі?

Вивченням «ефекту огляду» як феномена займаються багато фахівців, але даних із цієї теми дуже мало. Залишаються відкритими питання:

Чому він виникає?

Чому його відчувають не всі космонавти?

Чи можна його відчути на Землі? і т. д.

Наприкінці 2019 року вчені зі США спробували викликати у людей ефект огляду за допомогою флотаційного бака, розчину англійської солі та віртуальної реальності. Невідомо, чи вдалося дослідникам це зробити, наукових статей за результатами досвіду американців поки що не опублікували.

Хочеться закінчити матеріал словами астронавта «Аполлона-14» Едгара Мітчелла:

«… Ви починаєте мислити глобально та по-іншому оцінювати існування людей. З’являється сильне невдоволення станом світу, і хочеться щось із цим робити».