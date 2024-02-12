AWS Marketplace та його можливості

Інтернет-магазин програмного забезпечення під назвою AWS Marketplace – можливість зручно продавати та купувати програмне забезпечення. На AWS Marketplace користувачі мають змогу вибрати та придбати програмне забезпечення, сервіси на платформі AWS, та негайно розпочати роботу з ними.

Переваги маркетплейсу

Цей важливий сервіс створено для незалежних виробників програмного забезпечення, торговельних посередників, які пропонують додаткові продукти, системних інтеграторів, які мають свої програмні продукти для використання в хмарі. Реєстрація допомагає вже через короткий термін запропонувати власні розробки для користувачів з усього світу. Серед додаткових переваг варто виділити:

маркетинг та нові користувачі: можливість побудови якісного аналізу бізнеса та інші інструменти (наприклад, безплатні версії ПЗ для заохочення нових клієнтів);

спрощене використання: пакування ПЗ в образ АМІ, який розгортається та стає готовим до використання після кількох кліків;

оплата: платформа AWS розв’язує питання обліку, виставлення рахунків, інкасації та виплат.

Для початку роботи з маркетплейсом потрібно всього кілька простих кроків.

Початок роботи

Щоб розпочати купувати чи продавати програмне забезпечення, необхідна реєстрація як продавця. Існує два варіанти доставлення програмного забезпечення. Перший із них — створення машинного образу Amazon (AMI). Це найбільш зручний спосіб для розміщення продуктів на платформі. Є варіант розміщення платних чи безплатних продуктів. Причому оплата може бути погодинною, щотижневою чи щомісячною.

Інший спосіб — програмне забезпечення як послуга SaaS. Якщо не має змоги створити образ АМІ, то допоможе цей варіант.

Вимоги до продавців та партнерів дещо відрізняються. Продавці мають визначити акаунт AWS із номером картки, надати інформацію про банківський рахунок, заповнити форму W-9 (для платних АМІ). Партнери мають продавати тільки готові версії ПЗ (не бета-версії), організовувати підтримку клієнтів, регулювати оновлення ПЗ, дотримуватися рекомендацій і інструкцій AWS.