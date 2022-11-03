Интерактивная доска и интерактивная панель — в чем разница?

Все мы помним школьные годы, когда преподаватель стоял у доски и рисовал примеры белым мелом — рисунок был виден всем издалека, а при желании его можно было легко стереть. Даже сейчас в повседневной жизни волей-неволей вспоминаешь о школьной доске, которая так пригодилась бы на бизнес-встрече или в преподавательском деле. К счастью, технологии вырвались далеко вперед, презентовав нам достойную альтернативу, которая называется интерактивная доска или панель. Разберемся, в чем разница между этими двумя устройствами.

Внешний вид устройств

Интерактивная доска представляет собой маркерную доску, которая подключается к ПК и передает изображение на компьютер. Это очень удобно для преподавателей, которые проводят уроки через онлайн-конференции: ученики смогут увидеть все то, что пишет учитель, на экране своего ПК без необходимости увеличивать картинку или рассматривать написанное. Чтобы передать картинку с ПК на доску, потребуется проектор. Цена таких досок гораздо ниже, нежели цена панелей.

Интерактивная же панель — это ЖК дисплей, напоминающий огромный планшет, где можно устанавливать программы, открывать видео и рисовать с помощью касания. Нередко такие устройства уже имеют встроенный ПК, а поэтому подключение или покупка другого не потребуются.

Дополнительное оборудование

Интерактивная доска не будет работать без ряда дополнительных устройств:

ПК для подключения;

Проектор (для передачи картинки на доску);

Крепление для доски.

Интерактивные панели, в свою очередь, требуют наличия крепления и ПК (если он не встроен в устройство). В комплекте с панелями часто идут колонки, но в случае с досками они редко требуются, так как видео или аудио воспроизводится на них нечасто.

Качество картинки

Качество изображения на интерактивной доске сильно зависит от используемого проектора: дешевый сделает картинку тусклой, а при ярком свете изображение и вовсе будет плохо видно. Для получения максимально качественной картинки важно правильно выставить устройство и выбрать угол его наклона, но даже при этом четкость и контрастность изображения оставят желать лучшего.

Качество же картинки на интерактивной панели сравнимо с качеством ЖК телевизоров или планшетов: изображение четкое и контрастное, передача цветов отличная, бликов нет, изображение видно с разных углов обзора, а ведущий не отбрасывает тень на панель.

Что лучше купить — доску или панель?

Из того, что мы рассказали, следует сделать вывод:

Интерактивные доски подойдут для целей обучения тем, у кого ограниченный бюджет, и кто не нуждается в дополнительных функциях и сверх четкой картинке.

Интерактивные панели станут идеальным решением для владельцев бизнеса, обладающим достаточным бюджетом и предпочитающим яркую, четкую картинку.

Интерактивные доски и панели доступны в республике Казахстан в интернет-магазине Moon: здесь вы найдете модели от различных брендов на любой карман. Жители города Алматы могут посетить оффлайн-магазин компании, а проживающие в других городах могут воспользоваться доставкой, которая работает к тому же для стран ЕАЭС и СНГ. Цены на доски и панели разнятся, а поэтому вы сможете выбрать товар исходя из размера своего бюджета.