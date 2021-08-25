Баба Яга, Кощій, Змій Горинич: незвичайні факти про казкових лиходіїв, про які ви не знали

Триголовий дракон, сухий дідок і потворна бабця – мабуть, найвідоміші негативні персонажі слов’янського фольклору, що беруть свою історію ще з IX століття.





Як часто буває, не дивлячись на активну популяризацію слов’янської міфології, багато аспектів життя лиходіїв залишилися нерозкриті публіцистами.

Як звуть Кощія насправді? Навіщо Змій крав жінок і, як Баба Яга стала злою?

Не простий Кощій

Вважається, сучасний образ Кощія з’явився в XVIII столітті. Прототипом персонажа став слов’янський злий дух Карачун. Божество мешкало в потойбічному світі і контролювало царство мороку.

Істота володіла феноменальною силою, була здатна перетворювати людей на тварин, закликала на допомогу демонів і руйнувала до фундаменту цілі міста.

Вбити Карачуна було неможливо, але можна було здолати його тілесне втілення, спалити і пустити за вітром останки, таким чином, повернувши лиходія назад в царство мертвих. Саме так і вчинив Іван Царевич в оригінальній казці про Кощія.

Згідно казці XVIII століття, Кощій пробув 300 років в полоні у підземеллі, скутий ланцюгами. Берегинею його темниці була діва-войовниця Марія Морівна. Іван Царевич звільнив бранця, а потім, зрозумівши свою помилку, чотири рази сходився з ним в поєдинку.

Перші три бої Іван програв. У перших двох поєдинках Кощій царевича пожалів, в подяку за звільнення. У третьому відрубав йому голову. Однак богатиря оживили його соратники. В результаті здолати лиходія вийшло тільки за допомогою чарівного коня.

За етимологією М.Ю. Фасмера поняття «кощій» походить від слова «кістка» і означало «худий чоловік».

Добра Баба Яга

Прототипом Баби Яги стали травниці-ворожки, які жили за межами села на узліссі. Вони займалися лікуванням, готували пророцтва, проводили язичницькі обряди і, в цілому, були невід’ємною частиною давньослов’янського села.

Травниць поважали і приходили до них за допомогою. Однак з прийняттям християнства такі знахарки зазнали гонінь, їх образ демонізувати і з добрих берегинь села вони перетворилися на відьом.

Наприклад, обряд запікання дітей. Його проводили в ситуаціях, коли дитина народжувалася недоношеною або починала хворіти. Її загортали в тісто і поміщали в теплу піч. Вважалося, в печі дитина дозріє, а її хвороби згорять. Проводили обряд якраз такі знахарки. У билинах обряд запікання позиціонується, як людоїдство.

Згідно з тим же Фасмером, слово «яга» перекладається, як «зла». У казках зла баба була берегинею лісу, жила в хатинці на курячих ніжках і зрідка допомагала подорожнім за відповідні послуги.

Вважається, образ хатинки пов’язаний з древніми похоронними звичаями слов’ян. Людей ховай в зрубах в лісі, їх ставили на пеньки, коріння яких і нагадували курячі ноги.

Змій Горинич

Всупереч поширеній думці, у оригінального Змія Горинича немає крил. У казках вони взагалі не згадуються.

Передбачається, це збірний образ кочівників. Спочатку протослов’яни іменували зміями скіфів.

Згідно скіфським віруванням, їх народ походить від змієногої богині-матері Апі, яка народила їх першого царя Скіфа. Вирушаючи в бій, місцеві воїни виготовляли опудала зміїв і вішали їх на держаки копій, як бойові стяги. Під час руху на коні опудала розвивалися на вітрі і видавали свист.

Коли скіфів не стало їх образ передався печенігам, а потім половцям.

В середні віки існував звичай: замість повномасштабного бою протиборчі сторони домовлялися провести поєдинок один на один. В цьому випадку з кожного боку виставлявся кращий воїн в армії і, якщо він перемагав, сторона, що програла визнавала поразку у всій кампанії.

Один з таких епізодів стався в 992 році. Печеніги підійшли до Києва, зустрілися зі слов’янською армією і запропонували поєдинок. На бій з печенізьким богатирем вийшов Микита Кожум’яка. Він здолав ворога і печенізькому вождю довелося відводити військо додому. У казках епізод описали як бій Микити зі Змієм.

З огляду на те, що Змій – це загальний образ кочівників, то стає зрозуміло чому він крав молодих жінок. Кочівники здійснювали нальоти і забирали дівчат у рабство. Герої-богатирі їх потім рятували, здійснюючи відповідні походи. Якщо похід закінчувався успішно, то народжувалася нова казка.